Nominacja w kategorii Książka: Ishbel Szatrawska

Urodziła się w Olsztynie, mieszka i pracuje w Krakowie. Autorka sześciu dramatów i dwóch powieści, za ostatnią zatytułowaną „Wyrok” (wyd. Cyranka) otrzymała nominację do Paszportu POLITYKI. Trzy lata wcześniej nominowaliśmy ją za dramat „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia” (Cyranka), który został uhonorowany m.in. Nagrodą Empiku oraz „Wawrzynem” Literacką Nagrodą Warmii i Mazur.

Zadebiutowała w 2019 r. dramatem „Objects in Mirror Are Closer Than They Appear” w e-antologii „Nasz głos” wydanej przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Kolejne dramaty publikowała w „Dialogu”: „Polowanie” i „Totentanz. Czarna noc, czarna śmierć”, który znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i na longliście Berliner Theatertreffen. Kolejne jej dramaty to: „Kateriny brak” i „Wolny strzelec”. W 2023 r. ukazała się jej powieść „Toń” (Cyranka) nominowana do Nagrody Conrada i Nike, przełożona na niemiecki i uhonorowana Nagrodą Wawrzyn.

Szatrawska była stypendystką m.in. niemieckiej Stiftung Genshagen oraz szwajcarskiej Landis & Gyr Stiftung, a także programu Connecting Emerging Literary Artists (CELA). Współpracuje także z innymi artystami przy różnorakich projektach. Była m.in. współadaptatorką „Krzyżaków” Sienkiewicza w reż. Jana Klaty w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie oraz autorką tekstu w projekcie Michała „Nihila” Kuźniaka i Dominika Gaca towarzyszącym wystawie „Sto nocnych zjaw” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Nominowana proza „Wyrok” rozgrywa się w czasie wojny, ale jej samej właściwie nie ma, front jest daleko. Dwóch wynajętych ludzi z bandycką przeszłością idzie wykonać wyrok na szpiclu. Ta opowieść zaskakuje na tle współczesnej polskiej prozy i może przywoływać przede wszystkim skojarzenie z prozą wojenną spod znaku Jana Józefa Szczepańskiego czy Jarosława Iwaszkiewicza. Albo – z brutalizmem Cormaca McCarthy’ego.

To opowieść, może wręcz przypowieść, która przenosi nas w krajobraz błota, śniegu, pustki i jednocześnie unosi rytmem zdań, bardzo dobrze skonstruowaną melodią języka. Szatrawska pokazuje czas rozpuszczonych instynktów z wojną w tle. Niby odległe, ale nie tak bardzo.

