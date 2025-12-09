Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: 11 bit studios

W projektowaniu Tomasz Kisilewicz stawia na połączenie głębi mechanicznej z głębią narracyjną, traktuje gry jako coś więcej niż interaktywny film czy książkę.

Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy w różnych jego momentach podejmowali inne kluczowe decyzje? Czym i jak bardzo różniłyby się nasze odmienne wersje? „The Alters” opowiada historię Jana Dolskiego, rozbitka na obcej planecie, który, aby przetrwać i odnaleźć drogę do domu, zmuszony jest stworzyć tytułowych altersów: alternatywne wersje samego siebie.

Ludzi, którzy podjęli w życiu nieco inne decyzje, dzięki czemu ich losy potoczyły się w inny sposób. W rezultacie gracz tworzy pomocników o różnorodnych, niezbędnych do przetrwania umiejętnościach, ale również o innych, nieraz trudnych do zrozumienia i opanowania osobowościach. To gra o tym, jak nasze decyzje kształtują przebieg naszego życia – o konsekwencjach i o tym, jak potrafimy sobie z nimi radzić. W nieoczywisty sposób łączy ze sobą gatunki, aby opowiedzieć emocjonalną historię o bardzo ludzkim wymiarze.

„The Alters” nie powstałaby, gdyby jej pomysłodawca i reżyser Tomasz Kisilewicz nie zakochał się w „This War of Mine” warszawskiego studia 11 bit studios. To zmieniło jego życiowy kurs. Był wtedy architektem, pracował w Korei Południowej, postanowił jednak wrócić do Polski i zrobić wszystko, aby dołączyć do ludzi, który stworzyli tak wyjątkowy tytuł. Z 11 bit studios związany jest od 2017 r. Zaczynał jako artysta 3D, pomagał współtworzyć „Frostpunk” i dodatki fabularne do ukochanego „This War of Mine”, od 2018 r. w roli głównego grafika (ang. lead artist). W 2020 r. rozpoczął pracę nad zupełnie nową grą, której nadał kryptonim „Project Dolly”, nawiązujący do słynnej sklonowanej owcy. Pięć lat później rzecz ujrzała światło dzienne – już jako „The Alters”.

W projektowaniu gier Kisilewicz, jak sam deklaruje, stawia przede wszystkim na połączenie głębi mechanicznej z głębią narracyjną, traktuje gry jako coś więcej niż interaktywny film czy książkę – raczej jako medium na wskroś nielinearne, które powinno dawać graczom maksimum sprawczości i swobody ekspresji poprzez zawarte w grze systemy. Reżyser podkreśla, że „The Alters” to dzieło zbiorowe: „Tak jak Jan Dolski nie poradziłby sobie sam na nieprzyjaznej planecie, tak gra nie powstałaby bez całego zespołu niesamowitych, kreatywnych ludzi o różnych specjalizacjach i talentach”.

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Fundacja SpeakLeash (model językowy Bielik), Patryk Grandt (Vixa Games, „Dust Raiders”), Paweł Janicki (Kenosofia), Przemysław Jasielski (Zestaw Do Kontroli Wymiaru Sprawiedliwości), Szymon Łukasik („Bad Cheese”), Ninth Exodus („Peripeteia”), Patchlab Digital Art Festival, Reikon Games („Metal Eden”), Mateusz Skutnik („Daymare Town”).