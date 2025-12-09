Przejdź do treści
KULTURA CYFROWA
9 grudnia 2025
Paszporty POLITYKI

Questline

Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Questline

9 grudnia 2025
Aleksandra Burdka, Kamil Krupiński, Marcin Świerkot Aleksandra Burdka, Kamil Krupiński, Marcin Świerkot Leszek Zych / Polityka
Bodaj najciekawsza polska wariacja na temat legend arturiańskich od czasów wiedźmińskiej sagi Sapkowskiego.
.Polityka .
.Polityka .

Gra „Tainted Grail: The Fall of Avalon” to bodaj najciekawsza polska wariacja na temat legend arturiańskich od czasów wiedźmińskiej sagi Sapkowskiego. Według mitologii celtyckiej Avalon to rajski świat umarłych. W interpretacji twórców z wrocławskiego studia Questline sporo tu bytów aktywnych pośmiertnie, są to jednak głównie dzierżące miecze szkielety i zombie. Obecna jest też magia i zgodnie z przekazem znajduje się tutaj grób króla Artura. Jednak wrocławska wizja Avalonu mocno odbiega od wizji z legend. Tu świat pochłania tajemnicza plaga, a Artur Pendragon planuje powrót do świata żywych. Brzmi to może jak klasyczny motyw z kanonu fantastyki, ale „Tainted Grail: The Fall of Avalon” to przede wszystkim dobrze napisana, zajmująca opowieść.

Aleksandra Burdka to filozofka z wykształcenia i producentka z powołania. Łączy fascynację filozofią niemiecką (Hegel, Heidegger) i francuską (Derrida) z miłością do twórczości Franza Kafki, dzięki badaniom nad fenomenologicznymi ujęciami narracji. Pasja do gier sprawiła, że związała swój los z Awaken Realms i zespołem Questline. Przy pracy nad „Tainted Grail...” koordynowała jako producentka wykonawcza prawie 60-osobowy zespół, co uważa za jedno ze swoich najcenniejszych doświadczeń.

Kamil Krupiński kiedyś pisał o grach do magazynu „CD-Action”, teraz gry robi. Zaczynał od projektowania narracji w Techlandzie, przeszedł przez produkcję w Draw Distance, dziś jest reżyserem w Questline. Jak mówi: „Kiedyś zdzierałem sobie gardło w piwnicach, teraz robię muzykę elektroniczną w domu jako Death Verified. W wolnym czasie piszę strasznie długie teksty o religii i black metalu, bo podobno trzeba mieć jakieś dziwne hobby w życiu”.

Marcin Świerkot jest założycielem i CEO Awaken Realms, które z małego studia malarskiego figurek przekształcił w czołowego producenta gier planszowych i komputerowych. Pracował przy takich tytułach planszowych jak „Nemesis”, „Tainted Grail” czy „This War of Mine: TBG” oraz przy grach wideo z cyklu „Tainted Grail”. Jest również założycielem i CEO Gamefound, platformy finansowania społecznościowego w branży gier. Łączy pasję z kompetencjami biznesowymi. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prywatnie – miłośnik gier, fantasy, boksu i tańca.

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Fundacja SpeakLeash (model językowy Bielik), Patryk Grandt (Vixa Games, „Dust Raiders”), Paweł Janicki (Kenosofia), Przemysław Jasielski (Zestaw Do Kontroli Wymiaru Sprawiedliwości), Szymon Łukasik („Bad Cheese”), Ninth Exodus („Peripeteia”), Patchlab Digital Art Festival, Reikon Games („Metal Eden”), Mateusz Skutnik („Daymare Town”).

Gala wręczenia Paszportów POLITYKI: 11 stycznia 2026 r. (transmisja na TVP2 oraz na profilach „Polityki” w mediach społecznościowych)

Pozostałe nominacje i lista zgłaszających: polityka.pl/paszporty

Materiały dla mediów: paszportypolityki.pl

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 85
Oryginalny tytuł tekstu: "Questline"

KULTURA CYFROWA

