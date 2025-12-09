Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Yehuda Prokopowicz

Yehuda na estradzie sprawia wrażenie, jakby trema była mu całkowicie obca, słynne już stały się jego spojrzenia w stronę publiczności przed rozpoczęciem gry.

Jeden z najmłodszych członków polskiej ekipy na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim okazał się czarnym koniem. I choć do finału nie wszedł (zabrakło mu punktu), jury doceniło jego piękne mazurki, za które otrzymał Nagrodę Polskiego Radia. Ogłoszenie wyników III etapu skomentował krótko na Facebooku: „Za 5 lat polonez już będzie lśnił”, wywołując podziw i sympatię internautów.

Urodził się w 2005 r. w Netanii i mieszkał w Izraelu przez pierwsze osiem lat życia. Tam jego najstarsza siostra Veronika, również pianistka, zaczęła uczyć grać swoje rodzeństwo (dwie siostry, dwóch braci). „Byłem najgorszy, ale okazałem się najlepszy” – żartuje Yehuda, najmłodszy (wówczas czteroletni), ale za to najbardziej wytrwały. Po przeprowadzce z rodziną do Krakowa przedmiotów ogólnych uczył się w systemie domowym, dzięki czemu miał więcej czasu na muzykę.

W 2018 r. trafił do cenionego pedagoga prof. Stefana Wojtasa, a po jego śmierci, już na studiach w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego – do dr. Krzysztofa Książka. Uczęszczał też na kursy mistrzowskie do profesorów Lidii Grychtołówny, Aleksandra Kobrina, Eldara Nebolsina, Katarzyny Popowej-Zydroń i Zbigniewa Raubo. Jest laureatem ponad 30 konkursów, m.in. Grand Prix na Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2021 r.), III nagrody i nagrody specjalnej na XXVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni (2021 r.), Nagrody Chopinowskiej i V nagrody na konkursie „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy (2024 r.) oraz VI nagrody na 53. Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim (2025 r.). Był stypendystą programu Młoda Polska (2024 r.); jest też wieloletnim beneficjentem programu stypendialnego Fundacji Pro Musica Bona. W latach 2018–24 z Erykiem Koszelą współtworzył ProKosz Piano Duo; młodzi pianiści również wygrali szereg konkursów kameralnych, m.in. w Warszawie, Zamościu, Krakowie (2022 r.) i Rzymie (2023 r.).

Yehuda na estradzie sprawia wrażenie, jakby trema była mu całkowicie obca, słynne już stały się jego spojrzenia w stronę publiczności przed rozpoczęciem gry. Dba o wizerunek, jest elegancki, szczególnie lubi kapelusze. Oczywiście nie na koncertach.

