Yehuda Prokopowicz
Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Yehuda Prokopowicz
Jeden z najmłodszych członków polskiej ekipy na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim okazał się czarnym koniem. I choć do finału nie wszedł (zabrakło mu punktu), jury doceniło jego piękne mazurki, za które otrzymał Nagrodę Polskiego Radia. Ogłoszenie wyników III etapu skomentował krótko na Facebooku: „Za 5 lat polonez już będzie lśnił”, wywołując podziw i sympatię internautów.
Urodził się w 2005 r. w Netanii i mieszkał w Izraelu przez pierwsze osiem lat życia. Tam jego najstarsza siostra Veronika, również pianistka, zaczęła uczyć grać swoje rodzeństwo (dwie siostry, dwóch braci). „Byłem najgorszy, ale okazałem się najlepszy” – żartuje Yehuda, najmłodszy (wówczas czteroletni), ale za to najbardziej wytrwały. Po przeprowadzce z rodziną do Krakowa przedmiotów ogólnych uczył się w systemie domowym, dzięki czemu miał więcej czasu na muzykę.
W 2018 r. trafił do cenionego pedagoga prof. Stefana Wojtasa, a po jego śmierci, już na studiach w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego – do dr. Krzysztofa Książka. Uczęszczał też na kursy mistrzowskie do profesorów Lidii Grychtołówny, Aleksandra Kobrina, Eldara Nebolsina, Katarzyny Popowej-Zydroń i Zbigniewa Raubo. Jest laureatem ponad 30 konkursów, m.in. Grand Prix na Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2021 r.), III nagrody i nagrody specjalnej na XXVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni (2021 r.), Nagrody Chopinowskiej i V nagrody na konkursie „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy (2024 r.) oraz VI nagrody na 53. Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim (2025 r.). Był stypendystą programu Młoda Polska (2024 r.); jest też wieloletnim beneficjentem programu stypendialnego Fundacji Pro Musica Bona. W latach 2018–24 z Erykiem Koszelą współtworzył ProKosz Piano Duo; młodzi pianiści również wygrali szereg konkursów kameralnych, m.in. w Warszawie, Zamościu, Krakowie (2022 r.) i Rzymie (2023 r.).
Yehuda na estradzie sprawia wrażenie, jakby trema była mu całkowicie obca, słynne już stały się jego spojrzenia w stronę publiczności przed rozpoczęciem gry. Dba o wizerunek, jest elegancki, szczególnie lubi kapelusze. Oczywiście nie na koncertach.
***
Partnerem kategorii MUZYKA POWAŻNA jest ORLEN Art & Science
Ponadto zgłoszeni zostali:
Piotr Alexewicz (pianista), Justyna Banaszczyk i Darek Pietraszewski (wydawcy, Pointless Geometry), Aleksandra Demowska-Madejska (altowiolistka), Mateusz Dubiel (pianista), Lubomir Grzelak (kompozytor), Paweł Horodyski (bas), Paweł Kapuła (dyrygent), Marta Kluczyńska (dyrygentka), Rafał Kłoczko (dyrygent), Karol Mossakowski (organista), Szymon Mechliński (baryton), Tomasz Ritter (pianista), Maria Sławek (skrzypaczka), Jacek Sotomski (kompozytor), Jakub Stefek (organista), Dorota Szczepańska (sopranistka)
Gala wręczenia Paszportów POLITYKI: 11 stycznia 2026 r. (transmisja na TVP2 oraz na profilach „Polityki” w mediach społecznościowych)
Pozostałe nominacje i lista zgłaszających: polityka.pl/paszporty
Materiały dla mediów: paszportypolityki.pl