Natalia Rubiś
Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Natalia Rubiś
Pochodzi z Raby Wyżnej i podkreśla, że to miejsce ją ukształtowało. Wychowała się na muzyce góralskiej, jako dziecko śpiewała w trzech chórach i w dwóch zespołach ludowych. Do dziś ma żywy kontakt ze swoimi rodzinnymi stronami, daje tam koncerty, a w 2020 r. otrzymała tytuł Wiyrchowej Orlicy za działalność na rzecz promocji Podhala. Może dlatego szczególnie lubi rolę Moniuszkowskiej Halki – bo też jest dziewczyną z gór.
Jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej i programu operowego w Yale School of Music, studiowała też w Hochschule für Musik w Dreźnie. Dzięki profesorowi z Wrocławia Bogdanowi Makalowi poznała męża, tenora Krystiana Adama Krzeszowiaka, który już wówczas robił karierę międzynarodową. Odwiedziła go w Halle w 2014 r., gdzie występował w operze „Giove in Argo” Haendla, wskoczyła w nagłym zastępstwie w rolę Calisto i w ten sposób zadebiutowała na scenie międzynarodowej. Śpiewała także w Madrycie, Pradze, Barcelonie i Wiedniu, a w Polsce – na najważniejszych scenach operowych i filharmonicznych, na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim (gdzie regularnie uczestniczy w cyklu wykonań mało znanych oper, prowadzonym przez Łukasza Borowicza) oraz na festiwalu Chopin i Jego Europa. Wykonuje też muzykę oratoryjną.
Jej wszechstronny repertuar rozciąga się od baroku i oper Mozarta aż po dzieła Krzysztofa Pendereckiego – w sezonie 2024/25 w Operze Narodowej podziwialiśmy ją w wymagającej pod względem zarówno wokalnym, jak i aktorskim partii Benigny w „Czarnej masce”. Otrzymała za nią nominację do nagrody „O!Lśnienia”.
Najnowsze sukcesy, wysoko oceniane przez krytykę, to tytułowe role w „Aidzie” Verdiego i „Ariadnie na Naksos” Richarda Straussa w Operze Krakowskiej czy w „Salome” Richarda Straussa w Operze Wrocławskiej. Zachwyca zarówno głosem, jak i aktorstwem. Była finalistką konkursu Belvedere w Moskwie, jest laureatką m.in. nagrody specjalnej na Konkursie im. Marii Malibran w Mediolanie (2013 r.) i II nagrody na II Międzynarodowym Konkursie im. Antoniny Campi w Lublinie (2019 r.).
Partnerem kategorii MUZYKA POWAŻNA jest ORLEN Art & Science
Ponadto zgłoszeni zostali:
Piotr Alexewicz (pianista), Justyna Banaszczyk i Darek Pietraszewski (wydawcy, Pointless Geometry), Aleksandra Demowska-Madejska (altowiolistka), Mateusz Dubiel (pianista), Lubomir Grzelak (kompozytor), Paweł Horodyski (bas), Paweł Kapuła (dyrygent), Marta Kluczyńska (dyrygentka), Rafał Kłoczko (dyrygent), Karol Mossakowski (organista), Szymon Mechliński (baryton), Tomasz Ritter (pianista), Maria Sławek (skrzypaczka), Jacek Sotomski (kompozytor), Jakub Stefek (organista), Dorota Szczepańska (sopranistka)
