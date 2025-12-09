Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Natalia Rubiś

Jej wszechstronny repertuar rozciąga się od baroku i oper Mozarta aż po dzieła Krzysztofa Pendereckiego.

Pochodzi z Raby Wyżnej i podkreśla, że to miejsce ją ukształtowało. Wychowała się na muzyce góralskiej, jako dziecko śpiewała w trzech chórach i w dwóch zespołach ludowych. Do dziś ma żywy kontakt ze swoimi rodzinnymi stronami, daje tam koncerty, a w 2020 r. otrzymała tytuł Wiyrchowej Orlicy za działalność na rzecz promocji Podhala. Może dlatego szczególnie lubi rolę Moniuszkowskiej Halki – bo też jest dziewczyną z gór.

Jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej i programu operowego w Yale School of Music, studiowała też w Hochschule für Musik w Dreźnie. Dzięki profesorowi z Wrocławia Bogdanowi Makalowi poznała męża, tenora Krystiana Adama Krzeszowiaka, który już wówczas robił karierę międzynarodową. Odwiedziła go w Halle w 2014 r., gdzie występował w operze „Giove in Argo” Haendla, wskoczyła w nagłym zastępstwie w rolę Calisto i w ten sposób zadebiutowała na scenie międzynarodowej. Śpiewała także w Madrycie, Pradze, Barcelonie i Wiedniu, a w Polsce – na najważniejszych scenach operowych i filharmonicznych, na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim (gdzie regularnie uczestniczy w cyklu wykonań mało znanych oper, prowadzonym przez Łukasza Borowicza) oraz na festiwalu Chopin i Jego Europa. Wykonuje też muzykę oratoryjną.

Jej wszechstronny repertuar rozciąga się od baroku i oper Mozarta aż po dzieła Krzysztofa Pendereckiego – w sezonie 2024/25 w Operze Narodowej podziwialiśmy ją w wymagającej pod względem zarówno wokalnym, jak i aktorskim partii Benigny w „Czarnej masce”. Otrzymała za nią nominację do nagrody „O!Lśnienia”.

Najnowsze sukcesy, wysoko oceniane przez krytykę, to tytułowe role w „Aidzie” Verdiego i „Ariadnie na Naksos” Richarda Straussa w Operze Krakowskiej czy w „Salome” Richarda Straussa w Operze Wrocławskiej. Zachwyca zarówno głosem, jak i aktorstwem. Była finalistką konkursu Belvedere w Moskwie, jest laureatką m.in. nagrody specjalnej na Konkursie im. Marii Malibran w Mediolanie (2013 r.) i II nagrody na II Międzynarodowym Konkursie im. Antoniny Campi w Lublinie (2019 r.).

