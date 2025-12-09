Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Aleksandra Słyż

Aleksandra Słyż
Nominowana już po raz drugi, więc przypomnijmy: pochodzi z Ełku, gdzie urodziła się w 1995 r. Tam rozpoczęła edukację muzyczną, początkowo na wiolonczeli. Na studia zdawała na poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza na reżyserię dźwięku, co dało jej inną perspektywę na tworzenie muzyki: nauczyła się tam, jak tworzyć i przetwarzać nagrania. Już po roku zdała również na kompozycję do poznańskiej Akademii Muzycznej. Od początku interesowała ją zarówno sama elektronika, jak i łączenie jej z instrumentami. Współpracowała też z Wydziałem Animacji Uniwersytetu Artystycznego, co dało jej szersze spojrzenie na związki dźwięku z obrazem i przestrzenią.
Na Erasmusa pojechała do Royal College of Music w Sztokholmie; tamtejsza scena elektroakustyczna bardzo jej odpowiadała. Zainteresowała ją estetyka drone, czyli minimalistycznych, statycznych, ale stopniowo zmieniających się brzmień, i glitch, czyli dźwięków elektronicznych wynikających z błędów systemu, nawiązująca do muzyki syntezatorowej lat 90. Po stażu wróciła na studia magisterskie do Poznania, ale kontynuowała równolegle studia w Sztokholmie. Jej kompozycje były wykonywane na takich festiwalach, jak Warszawska Jesień, Ad Libitum, Sacrum Profanum, Unsound (także nowojorski), Sanatorium Dźwięku, a za granicą – Between Festival (Sztokholm), CTM Festival (Berlin), Idealistic Festival (Kopenhaga), ORF Musikprotokoll (Graz).
Jej dzieła to gra z czasem, ale też z zależnościami między dźwiękiem i ruchem. Na debiutanckim albumie „Human Glory” (2020 r., Pointless Geometry) znalazły się utwory stworzone za pomocą czujników ruchu. Na drugim, „A Vibrant Touch” (2022 r., Warm Winters Ltd.), dźwiękom elektronicznym towarzyszą instrumenty. Z czasem zwróciła się w stronę wizualną, tworząc wspólnie z dwójką tancerzy utwór „SYNESTE7JA.1” oraz „Under/Water”. W ostatnim roku dała się zauważyć m.in. dzięki monodramowi „Ghosting” z Alex Freiheit (wyszedł też na płycie) oraz muzyce na orkiestrę instrumentów futurystycznych (tzw. intonarumori, konstrukcje Luigiego Russolo), stworzonej dla Sanatorium Dźwięku.
