Oddaj głos na Paszport Czytelników POLITYKI i odbierz darmową subskrypcję!

Weź udział w plebiscycie i odbierz subskrypcję POLITYKI w prezencie. Do wygrania także zaproszenie na galę!

W tym roku już po raz trzeci zapraszamy naszych czytelników i czytelniczki do wyboru jednego z laureatów Paszportów POLITYKI. Wybierz tylko jedną z tegorocznych nominacji i napisz krótkie uzasadnienie wyboru.

Zwycięzca głosowania zostanie laureatem Paszportu Czytelników POLITYKI 2025 i odbierze nagrodę na gali Paszportów POLITYKI.

Nagrodą w konkursie dla uczestnika, który oddał głos na laureata Paszportu Czytelników, a jego uzasadnienie wyboru zostało uznane za najciekawsze przez organizatorów konkursu, jest podwójne zaproszenie na Galę Paszportów POLITYKI (11 stycznia 2026 r. w Warszawie), a także opublikowanie uzasadnienia w tygodniku POLITYKA.

Aby wziąć udział w plebiscycie i konkursie, należy wyciąć kupon (na stronie 89), wypełnić go i wysłać do 17 grudnia 2025 r. na podany na kuponie adres z dopiskiem: Paszport Czytelników.

Zagłosować można elektronicznie

na stronie polityka.pl/plebiscyt.

Głosując on-line otrzymasz kwartalną subskrypcję POLITYKI dla siebie lub bliskiej osoby (w tej sprawie wyślemy mail po zamknięciu głosowania, czyli po 17 grudnia).