9 grudnia 2025
Paszporty POLITYKI

Oddaj głos na Paszport Czytelników POLITYKI i odbierz darmową subskrypcję!

9 grudnia 2025
Przyznaj Paszport Czytelników Przyznaj Paszport Czytelników Polityka
Weź udział w plebiscycie i odbierz subskrypcję POLITYKI w prezencie. Do wygrania także zaproszenie na galę!
NominowaniLeszek Zych/Polityka Nominowani

W tym roku już po raz trzeci zapraszamy naszych czytelników i czytelniczki do wyboru jednego z laureatów Paszportów POLITYKI. Wybierz tylko jedną z tegorocznych nominacji i napisz krótkie uzasadnienie wyboru.

Zwycięzca głosowania zostanie laureatem Paszportu Czytelników POLITYKI 2025 i odbierze nagrodę na gali Paszportów POLITYKI.

Nagrodą w konkursie dla uczestnika, który oddał głos na laureata Paszportu Czytelników, a jego uzasadnienie wyboru zostało uznane za najciekawsze przez organizatorów konkursu, jest podwójne zaproszenie na Galę Paszportów POLITYKI (11 stycznia 2026 r. w Warszawie), a także opublikowanie uzasadnienia w tygodniku POLITYKA.

Aby wziąć udział w plebiscycie i konkursie, należy wyciąć kupon (na stronie 89), wypełnić go i wysłać do 17 grudnia 2025 r. na podany na kuponie adres z dopiskiem: Paszport Czytelników.

Zagłosować można elektronicznie
na stronie polityka.pl/plebiscyt.

Głosując on-line otrzymasz kwartalną subskrypcję POLITYKI dla siebie lub bliskiej osoby (w tej sprawie wyślemy mail po zamknięciu głosowania, czyli po 17 grudnia).

Zagłosować można tylko raz – papierowo lub elektronicznie.
Regulamin plebiscytu dostępny jest pod linkiem.
Więcej o nominowanych na stronach 80-87 oraz na polityka.pl/paszporty

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 89

Redakcja

