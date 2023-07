Recenzja serialu „Stworzenie boże”, reż. Saela Davis, Anna Rose Holmer

Znakomici aktorzy zdołali wydobyć ze sztampowej fabuły sporo gorzkiej prawdy o życiu.

W małej rybackiej wiosce pojawia się po dłuższej nieobecności Brian (Paul Mescal). Kilka lat wcześniej niemal bez słowa wyjechał do Australii, teraz niespodziewanie wraca, chce odnowić podupadającą rodzinną fermę ostryg. Najbliżsi przyjmują jego powrót ozięble, jedynie matka (Emily Watson), choć nie ukrywa zaskoczenia, stara się wesprzeć syna, nawet jeśli oznacza to drobne wykroczenia przeciwko prawu. A gdy Brian zostanie oskarżony o gwałt, kobieta postanawia chronić go za wszelką cenę. Ten film jest niczym irlandzkie wybrzeże, na którym rozgrywa się akcja: surowy, depresyjny, wywołujący przeczucie nieuniknionej klęski. Jego bohaterowie żyją w nieustającym emocjonalnym kryzysie, w związkach znaczonych agresją, kłamstwem, w najlepszym razie inercją. Scenariusz „Stworzeń bożych” nie odkrywa przed widzami nowych prawd: opowiada raczej doskonale znaną historię przemocy wpisanej w społeczną tkankę i głęboko skrywanych rodzinnych sekretów. Lecz znakomici aktorzy zdołali wydobyć ze sztampowej fabuły sporo gorzkiej prawdy o życiu. Paul Mescal, tuż po nominowanym do Oscara występie w „Aftersun” (też do obejrzenia w HBO Max), po raz kolejny potwierdza, że należy do najciekawszych gwiazd młodego pokolenia. A jednak ekran należy do Emily Watson, poruszającej w roli zmęczonej życiem kobiety, która nie chce uwierzyć w winę swojego syna.

Stworzenia boże (God’s Creatures), reż. Saela Davis, Anna Rose Holmer, prod. Irlandia, Wielka Brytania, HBO Max