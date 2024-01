Recenzja spektaklu: „Państwo/ Der Staat”, reż. Jan Klata

Ambicje Klaty były duże, podobnie jak poświęcenie aktorów, jednak spektakl sprawia wrażenie moralizatorskiego wykładu, okraszonego paroma atrakcjami.

Bohaterowie napisanego przez greckiego filozofa Platona ok. 380 r. p.n.e. „Państwa” mówią ze sceny krakowskiego Słowaka po starogrecku, a widzowie słuchają tłumaczenia w słuchawkach. Ten zabieg, razem z kolorowymi kostiumami i migającymi na wielkim telebimie równie fluorescencyjnymi wizualizacjami, miał pewnie pokazać, że podstawowe wartości, do których w Platońskich dialogach żmudnie próbuje się dobić Sokrates, są owinięte w warstwy pozłotek i zapośredniczone. Te wartości to prawda i sprawiedliwość w demokratycznym państwie – tematy gorące także dziś, w powyborczej Polsce, próbującej zdefiniować się na nowo po rządach PiS.

Platon, Państwo/ Der Staat, reż. Jan Klata, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, Nationaltheater Mannheim