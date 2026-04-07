Recenzja spektaklu: „Vader. Wojna totalna”, reż. Tomasz Man

Koncepcja ciekawa, lecz odbiera tej historii emocje, a nagromadzenie faktów i anegdot mimo wszystko nie tłumaczy postronnym widzom fenomenu grupy.

Spośród polskich zespołów metalowych Vader był tym, który jako pierwszy odniósł znaczący międzynarodowy sukces. Wspinaczka na szczyt, zwłaszcza gdy startowało się z olsztyńskiego bloku, wydawała się w czasach transformacji ustrojowej misją niemożliwą. A jednak się udała: mieszanina talentu, pasji, uporu i czystego fartu sprawiła, że Piotr „Peter” Wiwczarek (na scenie odgrywany przez Krzysztofa Plewako-Szczerbińskiego) mógł stanąć w szeregu najważniejszych postaci muzycznej ekstremy. A gdy w 1993 r. na antenie MTV pojawił się teledysk do utworu „Dark Age” z debiutanckiej płyty Vadera, było to wydarzenie, o którym słyszeli nawet ci, którzy metalu nie słuchali.

Vader. Wojna totalna, na podstawie książki Jarka Szubrychta, reż. Tomasz Man, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie