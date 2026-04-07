Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
7 kwietnia 2026
Teatr

Szkic do portretu

Recenzja spektaklu: „Vader. Wojna totalna”, reż. Tomasz Man

„Vader. Wojna totalna", reż. Tomasz Man
Koncepcja ciekawa, lecz odbiera tej historii emocje, a nagromadzenie faktów i anegdot mimo wszystko nie tłumaczy postronnym widzom fenomenu grupy.

Spośród polskich zespołów metalowych Vader był tym, który jako pierwszy odniósł znaczący międzynarodowy sukces. Wspinaczka na szczyt, zwłaszcza gdy startowało się z olsztyńskiego bloku, wydawała się w czasach transformacji ustrojowej misją niemożliwą. A jednak się udała: mieszanina talentu, pasji, uporu i czystego fartu sprawiła, że Piotr „Peter” Wiwczarek (na scenie odgrywany przez Krzysztofa Plewako-Szczerbińskiego) mógł stanąć w szeregu najważniejszych postaci muzycznej ekstremy. A gdy w 1993 r. na antenie MTV pojawił się teledysk do utworu „Dark Age” z debiutanckiej płyty Vadera, było to wydarzenie, o którym słyszeli nawet ci, którzy metalu nie słuchali.

Vader. Wojna totalna, na podstawie książki Jarka Szubrychta, reż. Tomasz Man, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama