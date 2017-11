10 najpopularniejszych haseł internetowych – których należałoby unikać

Zdarzyło się Wam kiedykolwiek utracić dostęp do konta mailowego albo do Facebooka – bo ktoś podebrał Wam hasło? A przynajmniej do konta w portalu zakupowym, bo o te zwykle troszczymy się najmniej? Szyfr musi (a przynajmniej powinien) być dostatecznie złożony, żeby nie dało się go złamać. Tymczasem internauci decydują się niekiedy na proste – i niestety całkiem powszechne – kombinacje liter i cyfr.

Statista, jeden z największych portali statystycznych, na podstawie pół miliona przypadkowych haseł wyliczył, które z nich powtarzają się najczęściej. Poniższa lista uwzględnia przy tym wyłącznie te hasła, którymi posługują się ludzie biznesu (przedsiębiorcy, właściciele i pracownicy firm). Jak widać, choć pełnią oni często odpowiedzialne funkcje, o właściwą ochronę swoich kont troszczą się już nie zawsze. Ze szkodą dla siebie i firm.

Statista .

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęło klasyczne „Password1”, czyli „hasło1”. Czasem w haśle się witamy („Welcome”, „Hello”), a czasem zapowiadamy nadejście lata („Summer”).