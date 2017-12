Gdzie pracują psychopaci

Osoby przejawiające psychopatyczne cechy osobowości gdzieś jednak żyć, realizować się i pracować muszą – i najwyraźniej w pewnych środowiskach odnajdują się lepiej niż w innych. Zwłaszcza jeśli cechy próbują w sobie zwalczać czy wyciszyć.

Przypadek Kajetana P. dowodzi racji przytoczonych niżej statystyk – choć nie wiadomo, czy biegli psychologowie przypiszą mu akurat takie właściwości charakteru. W zeznaniach K.P. wyjaśniał, że dążył do doskonałości, głodził się, forsował ciało (intensywnie ćwiczył). Wszystko po to, by wyzbyć się naturalnych ludzkich słabości. Za jedną z nich uważał przypisywanie życiu większej wartości, szacunek dla życia. Tak też Kajetan P. wyjaśniał swoje motywy. W ocenie kryminologa Brunona Hołysta nie było dotąd w historii polskiej kryminalistyki przypadku, żeby „ktoś tłumaczył swoją zbrodnię poprzez samodoskonalenie”. Sąd zadecyduje, czy K.P. był świadom swoich działań, czy nie.

Cechy psychopatyczne w ogóle przejawia ok.