Który kraj jest najszczęśliwszy na świecie? Gdzie najlepiej dorastać, gdzie uciec na emeryturę?

Świat nie wydaje się teraz szczególnie stabilny – zauważa Liam Stack w felietonie dla „New York Timesa”. Z jednej strony chwiejna sytuacja polityczna. Z drugiej dłużąca się zima. Trudno pomiędzy tymi dwoma czynnikami odnaleźć gdzieś spokój ducha, zwłaszcza że w medialnych doniesieniach dominuje raczej ton pesymistyczny. Ciężko się na to uodpornić.

Może więc niełatwo w to uwierzyć, ale są na świecie kraje, gdzie życie i codzienność toczą się mimo wszystko spokojniej. Trapione własnymi problemami, dotknięte własnymi kryzysami, ale jednak – w ogólnym rozrachunku – szczęśliwsze. Z najświeższych badań US News & World Report (prowadzonych we współpracy z firmą badawczą Y&R’s BAV oraz Wharton School na uniwersytecie w Pensylwanii) wynika, że jest takich miejsc co najmniej kilka, ciekawych z różnych powodów. Jest dokąd uciec, jeśli zajdzie potrzeba.

Wymienione wyżej instytucje układając swoje rankingi, biorą pod uwagę takie czynniki jak geopolityka, sytuacja socjalna i ogólne poczucie niepewności i lęku w społeczeństwie. Badacze szukali kraju najszczęśliwszego, ale też państw, które najbardziej sprzyjają kobietom, dzieciom i emerytom.

Który kraj uznano za najszczęśliwszy na świecie? Ankietowani najczęściej wskazywali Szwajcarię – ze względu na poszanowanie dla demokracji, wysoki standard edukacji, dobry klimat dla biznesu i ogólnie wysoko ocenianą jakość życia. Na drugim miejscu znalazła się Kanada, na trzecim Wielka Brytania, na czwartym zeszłoroczny lider, czyli Niemcy. Spadek na liście to skutek ataków terrorystycznych, zawirowań politycznych i kryzysu uchodźczego. Na miejscu piątym usytuowała się Japonia. Stany Zjednoczone spadły zaś na miejsce siódme – za sprawą Donalda Trumpa, rzecz jasna.

Polska znalazła się dopiero na miejscu 31.

Który kraj jest najpotężniejszy na świecie? Do USA może coraz mniej ludzi ma zaufanie, ale wciąż są postrzegane jako najpotężniejszy kraj na świecie. Respondenci wzięli pod uwagę takie aspekty jak militaria i sytuacja ekonomiczna. I tu Stany nie miały sobie równych. Za nimi uplasowały się Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Niemcy.

Polska znalazła się na miejscu 45.

Który kraj najbardziej sprzyja kobietom? Mimo ostatnich doniesień medialnych – zwyciężyła Szwecja. Tu decydowała suma takich czynników jak poszanowanie dla praw człowieka, równości płciowe, poczucie bezpieczeństwa, wyrównanie płac. Za Szwecją znalazły się inne kraje skandynawskie: Dania i Norwegia. Czwarta jest Holandia, piąta – Kanada.

Polska znalazła się na miejscu 21.

Który kraj najbardziej sprzyja dzieciom? Znów triumfuje Skandynawia. I znów triumfuje Szwecja, która listę otwiera. Za nią uplasowały się Dania, Norwegia, Finlandia i Kanada. Tu także brano pod uwagę takie czynniki jak poszanowanie dla praw człowieka. Ale też ogólne poczucie szczęścia, troskę o służbę zdrowia i bezpieczeństwo.

Polska znalazła się na miejscu 21.

Który kraj najbardziej sprzyja emerytom? Wychodzi na to, że resztę życia najlepiej spędzić na Antypodach, z dala od rozmaitych zawirowań. Listę otwiera Nowa Zelandia, za nią znalazły się Australia, Szwajcaria, Kanada i Portugalia. W tym przypadku największą rolę odegrały takie czynniki jak przyjazność, klimat, no i sprawnie funkcjonująca służba zdrowia.

Polska znalazła się na miejscu 35.

W którym kraju najlepiej podróżuje się samotnie? W samotną wędrówkę najlepiej udać się do Hiszpanii. Następne w zestawieniu są Włochy, Nowa Zelandia, Australia, Portugalia i Grecja. Polska jest dopiero 35.

Jak więc widać, gdzie indziej lepiej dorastać, a gdzie indziej się zestarzeć. I może jest w tym metoda.