Bronisław Malinowski, słynny podróżnik i etnograf, opisał funkcję fatyczną języka, czyli taką, w której mowa nie służy wymianie informacji, tylko podtrzymaniu kontaktu pomiędzy rozmówcami.

Kto pojął sztukę small talku, ma łatwiej w życiu towarzyskim i zawodowym. Ta pogawędka, na przykład podczas rekrutacji, może być równie ważna, co jej merytoryczna część. Jak zatem prowadzić small talk? O czym rozmawiać, a jakich tematów unikać na spotkaniach towarzyskich i biznesowych?

Dobry początek. Gdy nawiązujemy rozmowę z osobą, której nam nie przedstawiono, to należy się jej przedstawić i zadbać o jej komfort, zachowując odpowiedni dystans fizyczny, czyli około jednego metra.

Aby rozpocząć rozmowę, można wykorzystać warunki, w jakich się znajdujemy. To może być krótka uwaga na temat wyglądu danego miejsca, zmian, jakie być może w nim zaszły, albo nawiązanie do okazji, która zebrała gości. Możemy rozpocząć rozmowę od zachwytu nad jakimś meblem czy obrazem. Jednak to, o czym mówimy, powinno naprawdę zasługiwać na naszą uwagę.

Parę słów o sobie. Gdy się przedstawiamy, możemy powiedzieć parę słów o sobie, dostosowując je do czasu i miejsca. W sytuacjach towarzyskich nie zaczynajmy od opowiadania o naszej pozycji zawodowej, ale opowiedzmy, jakie relacje łączą nas z gospodarzami. Ta druga osoba może zrewanżować się podobnymi informacjami o sobie. To, co usłyszymy, może stanowić dobry punkt zaczepienia do dalszej rozmowy.

Tematy zakazane. Rozpoczynając rozmowę, możemy nawiązać do jakiegoś ogólnie znanego i neutralnego wydarzenia. To mogą być na przykład sukcesy sportowe naszej reprezentacji albo pogodowe zawirowania. W prowadzeniu pogawędek ważne jest, aby nie poruszać tematów tabu, które mogą wywołać dyskomfort. Zamiast miłej rozmowy i możliwości zbudowania relacji może pojawić się zażenowanie, a nawet zerwanie kontaktu. Zakazane tematy: polityka, śmierć, choroby, kwestie finansowe, sprawy rasowe, seks.

Tematy bezpieczne. Istnieją tematy, które zawsze można wykorzystać w pogawędce. Należą do nich: pasje i zainteresowania, pogoda, wiadomość dnia (ale spoza tematów zakazanych), urlop, podróże, miejsce pracy (na spotkaniach biznesowych).

Uważne i aktywne słuchanie. Ważnym elementem small talku jest aktywne słuchanie, które świadczy o szacunku dla drugiej osoby i umożliwia prowadzenie dialogu. W small talku chodzi o to, aby osoby reagowały na to, co mówi druga strona. Zadawajmy więc pytania dotyczące usłyszanej wypowiedzi, potwierdzajmy mimiką zainteresowanie, zachęcajmy do rozwinięcia danej myśli, wyrażajmy swój pogląd na usłyszaną sprawę.

Jak zniechęcić rozmówcę? Ważne, aby poprowadzić rozmowę w sposób lekki i unikać zachowań, które mogą zniechęcić rozmówców. Nie jest w dobrym tonie: rozpoczynanie rozmowy od krytyki, opowiadanie o rzeczach (np. filmach, książkach, artystach) zupełnie nieznanych rozmówcy, rozpoczynanie rozmowy, gdy nie ma się na nią czasu, i nagłe jej przerywanie, mówienie tylko o sobie, bez ciekawości tego, kim jest rozmówca.

Jak zakończyć small talk? Kiedy musimy zakończyć pogawędkę z bardzo zaangażowanym w nią rozmówcą, to też należy zrobić to taktownie, na przykład tak: „Chętnie kontynuowałabym naszą rozmowę, ale obowiązki wzywają. Ufam, że jeszcze będę miała przyjemność wrócić z panem do tego tematu”.