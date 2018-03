Barbara Adamczewska Przysmaki na wielkanocny stół Wielkanocne smaki Wprawdzie nawet najbardziej przywiązani do dawnego zwyczaju nie przestrzegają dziś długiego postu po staropolsku, ale na wielkanocne smakołyki zawsze mamy ochotę, bo od kilku setek lat są one wyjątkowe.

Piotr Jaczewski/BEW Mazurek wielkanocny Pamiętnikarze opisujący przygotowania do świąt w ubiegłych wiekach wspominają, że każdy dzień w poprzedzającym tygodniu miał przypisane sobie czynności. Panujący jeszcze chłód sprzyjał wcześniejszemu przygotowaniu wielu potraw, które łatwo można było przechować w piwnicy lub spiżarni. Najpierw przygotowywano bakalie do ciast i mazurków, potem doprawiano mięsa, następnie pieczono suche ciasta i mazurki, dalej baby i torty, wreszcie gotowano galarety mięsne, szynki, kiełbasy i jajka, pieczono drób.

Pieczona cielęca ćwiartka, poprzecinana brązowymi nitkami zastygłych w galaretę soków, kilkukilogramowy schab (mniejszy kawałek po prostu uważano za niedający się odpowiednio przyprawić), cała wędzona szynka, którą trzeba było kroić z wielką maestrią na możliwie cienkie różowe plastry, okolone białym wianuszkiem tłuszczu. I druga, zapieczona w cieście. Liczne wieńce białych kiełbas i tych ciemnych, uwędzonych na różne kolory brązu. Bywał też pasztet, lubiany przez wszystkich i jadany z sosem będącym (co za prostota!) połączeniem galaretki z czerwonej porzeczki z tartym chrzanem. Chrzan to typowy wielkanocny dodatek. A więc na stole ustawiano także sosjerkę chrzanu doprawionego jedynie sokiem cytrynowym i odrobiną cukru oraz kolejną z „polskim sosem chrzanowym na zimno”. Sos ten zawierał tarty chrzan, gęstą śmietanę, posiekane drobno jajka na twardo i sól oraz cukier dodany do smaku. Na stół trafiała też galareta z cielęcych golonek i wieprzowa, obie ubrane w kropki domowego majonezu i otoczone pokrojonymi gotowanymi jarzynami. Głębokie salaterki pełne jajek na twardo, kolorowanych w łupinach cebuli i świeżo wyrosłym owsie, czyli rudych i zielonych, dopełniały obrazu. Nie wolno było ich zjeść, zanim nie zmierzyło się z nestorem rodziny, trzymającym jajko na tyle mocno w dużej dłoni, że rozbijał bezlitośnie jajka w mniejszej, dziecięcej ręce. Specjalną dumą tego domu były świąteczne ciasta. Baby podobno zawsze się udawały, były przecież wyrabiane ręcznie (!) przez długie kwadranse, a wyrastały długie godziny. Pieczone w piekarniku tzw. angielskim, który był wciąż jeszcze nowością, podobno nie smakowały jednak tak jak te dawne, z opalanego drewnem otwartego pieca. Pieczono też co najmniej kilka mazurków – i to sporych, bo musiało ich zgodnie ze zwyczajem wystarczyć aż do Zielonych Świątek (czyli prawie na miesiąc). Prababcia patrzyła z odrazą na wystawiane w sklepach w naszych już czasach „mazurki”, składające się z kawałka kruchego ciasta, dżemu i lukrowych ozdób. Na wspomnianym przez nią stole bywało co najmniej kilka gatunków, pełnych siekanych migdałów i innych bakalii, pieczonych na maśle z dużą liczbą żółtek i gęstą śmietaną, wymyślnych w formie i zdobionych z fantazją. Wprawdzie, jak wiemy, kiedyś przywieźli je do nas Turcy, ale Polacy przejęli mazurki na tyle dawno, nadając im swojską nazwę, że są już tylko naszym i ulepszonym po naszemu wypiekiem. Na stole prapradziadków pojawiała się także lubiana przez wszystkich, pochodząca z Kresów pascha, popularny i dziś rodzaj kremowego niepieczonego sernika, zawierającego mnóstwo kalorycznych składników i bogato nadzianego bakaliami. Stół, nakryty do świątecznego śniadania najlepszym białym obrusem, przybrany był, wstyd się przyznać, chronionym obecnie widłakiem, czyli leśną rośliną wyrastającą w długie girlandy i pięknie zieloną w tym okresie roku. W Wielką Niedzielę, rozsądnie, nie było już obfitego obiadu, jak w inne świąteczne dni, bo śniadanie przeciągało się niemiłosiernie, wokół stołu spędzano długie godziny. Dzisiaj Wielkanoc, mimo że w wielu domach nadal przygotowuje się różne tradycyjne przysmaki, nie jest już oczywiście taka sama. Przede wszystkim jadamy znacznie mniej. Porównując opisy z różnych okresów, można stwierdzić, że co pokolenie trochę mniej. Nawet w dużych rodzinach nie stawiamy gór mięsa, zmieniamy stopniowo przyzwyczajenia i upodobania. Często podajemy sałatki, ulubione potrawy z repertuaru innych kuchni, nowości. Zmienia się, ewoluuje odczuwanie smaku, ale kiedy rozmawiamy o świętach, częstokroć wspominamy coś, czego już nie umiemy przygotować, a co podane na wielkanocny stół wydałoby się miłym powrotem do minionego. Co z tradycji najłatwiej możemy przenieść w nasze czasy? Proponuję przepisy z pożółkłych karteczek spisanych przed dziesiątkami lat, pyszne, wypróbowane przez pokolenia mazurki. Uwaga: w starych przepisach nie zmieniam słów ani ortografii, a w nawiasach, pisane kursywą, znajdują się moje wskazówki. I jeszcze jedno: mazurki kroi się na maleńkie kawałeczki, wielkości damskiego małego palca. To zupełnie wystarczy przy ich intensywności, konsystencji i smaku. Smacznego! *** Blog im.

