Marek Rybarczyk Windsorska opera mydlana Babie lato monarchii Książę Harry bierze ślub z amerykańską aktorką… i co dalej? Czy z rozdętego królewskiego brandu, na którym Wielka Brytania robi tak świetny interes, zacznie wkrótce schodzić powietrze?

Tim P. Whitby/Getty Images Ślub księcia Harry’ego z Meghan Markle w wersji Lego. Rankiem 19 maja na dziedziniec zamku Windsor wjadą powozy młodej pary. Wokół wiwatować będą tłumy zaproszonych, wylosowanych fanów monarchii, którzy musieli przynieść ze sobą kanapki i napoje – bo monarchia, choć bogata, umie przecież oszczędzać (a nawet chomikować pieniądze w rajach podatkowych). W samo południe rozpocznie się nabożeństwo w kaplicy Świętego Jerzego, siedzibie Zakonu Podwiązki, którego 24 rycerzy ubranych w dziwaczne płaszcze wybiera sama monarchini. Każdy gest i słowo będą analizowane przez media, tak jak od miesięcy rozbierane na części pierwsze są słowa i język ciała narzeczonych.

To tzw. efekt Meghan, podobny do efektu Kate po ślubie z 2011 r. Panny młode Windsorów od stu lat stają się trendsetterkami, ikonami mody. Kiedy tylko Meghan pokaże się w sukni ślubnej, zaczną ją kopiować światowe domy mody. Monarchia to biznes, który zapewnia dochody kooperantom. Reformatorskie tchnienie Efekt Meghan powinien jednak mieć także głębszy wymiar. Tchnąć w monarchię świeży oddech. Zapewne tak będzie, bo – jak twierdzi na łamach „Guardiana” publicystka Afua Hirsch, odnosząc się do koloru skóry wybranki księcia Harry’ego – część Brytyjczyków pozbędzie się ukrytego rasizmu. Jednak reformatorskie tchnienie Meghan będzie mieć ograniczoną siłę. Już za parę miesięcy Amerykanka poczuje duchotę pałaców, nudę niekończących się drętwych ceremonii, podczas których będzie ściskać ręce tysiącom nieznanych osób i słuchać dętych przemówień. Z jej feminizmu i nowatorstwa zostaną symboliczne resztki, które pozwolą tabloidom budować teksty o jej odwadze i szlachetności. Złota klatka Windsorów nie tylko pozbawia royalsów wolności. Z czasem zaczyna ich dusić lub – jak pisał Johann Hari – zabijać niczym rdzeń elektrowni nuklearnej. Ale nawet ten proces podduszania celebrytów jest frapujący dla mediów. Daje nadzieję na skandal. Windsorska opera mydlana – jak celnie nazwał monarchię w chwili szczerości sam książę Karol – jest niewiarygodnie abstrakcyjnym, choć radosnym i bardzo ludzkim fenomenem medialnej światowej wioski. Opery mydlane potrzebują jednak dramatów, zwrotów akcji. A tych tutaj jak na lekarstwo. Łezka się kręci za czasami, kiedy serial Windsorów (przeniesiony do PRL) mógłby konkurować z „Niewolnicą Isaurą”. Ukazujące się w paru milionach egzemplarzy tabloidy „The Sun” i „Mirror” robiły w latach 80. i 90. XX w. złote interesy na okładkach z royalsami. Niewiele bowiem mogło się równać perypetiom z rozwodem Karola i Diany, ich zdradom rozgrywanym na ekranach telewizorów czy sekstelefonom („Mój ty pączusiu” – mówił kochanek do Diany, „Chciałbym być twoim tamponem” – zwierzał się Karol Kamili). Nic już zaś nie miało prawa konkurować z dramatyczną śmiercią „królowej serc” w Paryżu w 1997 r., a potem z widokiem jej synów idących w Londynie za trumną matki, i z upokorzoną królową skłaniającą głowę przed trumną synowej. Frapujący był też nieco późniejszy epizod z Kamilą, lekceważoną przez lata przez królową (która przewiozła ją w końcu po Londynie powozem). A potem niespodziewanie klops! Akcja jakby siada. Dobroduszna królowa, ułożony William, dyplomatyczna Kate. Monarchia odrobiła straty, niby jest popularna, ale coś jest nie tak. Dzieje się za mało, by porwać tłumy. Choć dość, by brand nie zbankrutował. Królewska marka Pozornie królewska marka ma się świetnie. Wszystkie dobra monarchii i wartość marki dają (według firmy Brand Finance) sumę, która urywa głowę: 67,5 mld funtów! Same dochody z turystyki to 550 mln funtów rocznie, korzyści dla światowego handlu, kluczowe w dobie brexitu, to 150 mln rocznie. Tylko kolekcja sztuki w zbiorach Elżbiety II warta jest kolejne 25,5 mld funtów. Oczywiście są także koszty: według tego samego źródła Brytyjczycy płacą na monarchię 292 mln funtów rocznie, a według organizacji Republika – ponad 330 mln. Działacze tej ostatniej twierdzą, że pieniądze te powinny być raczej przeznaczone na służbę zdrowia i policję. Dziś jednak, w dobie patriotycznej tromtadracji brexitu, mało kto ich słucha. Niech żyje królowa, God Save the Queen! Wszystko to prawda, ale sączone przez telewizję i gazety dzieje Windsorów nie przykuwają już aż tak uwagi, przynajmniej w realu. Fascynujące są za to wspomnienia, choćby rewelacyjny serial „The Crown” Netfliksa, po którym łatwo zrozumieć, dlaczego malutka Elżbieta hajlowała w ogrodzie z wujkiem Davidem, przyszłym królem Edwardem. Tyle że nie można w nieskończoność żyć wspomnieniami. Przyciągają one zresztą bardziej wyszukaną publiczność, a wielkie brandy istnieją dzięki masom. Ile można oglądać i słuchać o tym, że królowa jest wielkim mężem (żoną?) stanu? Kogo tak naprawdę fascynuje fakt, że monarchini udało się wyjść z lat 30. XX w. i zrobić śmiały krok w XXI w.? Ile można oglądać fotek berbeci Kate? Ile można patrzeć na dworskie ceremoniały, nawet śluby, tak huczne jak ten w Windsorze? Zapewne zbliżamy się tu do cienkiej psychologicznej granicy. Następuje przesyt. Przewidywalne królewskie newsy sprzedają się nieco gorzej. Widać to było choćby po skromniejszym znacznie niż cztery lata temu tłumie fotografów przed kliniką Lindo w Londynie, gdzie księżna Kate niedawno urodziła Louisa. Oczywiście lepsze to wszystko niż kompletny brak Windsorów. Brak monarchii to byłoby niewyobrażalne nieszczęście! I dla mediów, i dla kraju, któremu royal brand przynosi 1,6 mld funtów rocznie, dlatego przekonują nas usilnie, że narodziny trzeciego dziecka Kate są wydarzeniem niemal epokowym. A William, Harry i ich piękne partnerki dwoją się i troją, by dynastia Windsorów wydała się nam cieplejsza, nowocześniejsza i normalniejsza, na miarę XXI w. Opera mydlana Problem w tym, że milusińskość nie jest medialna i nie wzbudza zainteresowania mas. A kiedy akcja siada, trzeba coś wymyślić. Może Harry rozwiedzie się po roku, dwóch z Meghan, która słabo nadaje się na więźnia pałaców i konwenansów i ma na koncie rozwód z mężem, producentem z Hollywood, któremu odesłała pierścionek pocztą? A może książę William zacznie znowu odwiedzać londyńskie kluby nocne? Może znudzona Kate ucieknie z dziećmi na długie wakacje i zostanie sfotografowana samotnie na plaży? No cokolwiek. Operę mydlaną mogłaby poratować jakaś afera wypatrzona przez paparazzich, na wzór tej, której ofiarą padła parę lat temu Kate, nieostrożnie roznegliżowana nad basenem we Francji. Na razie nic z tych rzeczy. Wszyscy zapięci na ostatni guzik, w nowych kreacjach. Mąż Kate łysieje i wygłasza w mediach mało błyskotliwe kwestie, stracił już słynny błysk oczu, którym tak bardzo przypominał swoją matkę. Kolejne charytatywne imprezy? Wkrótce pojawi się pytanie, czy William i Kate mieli prawo wykorzystać miliony funtów z podatków na remont ich 20-pokojowego „apartamentu” w pałacu Kensington. Nadzieją monarchii jest Harry, najpopularniejszy z całej rodziny, tyle tylko że na odległej pozycji w kolejce do tronu, bez realnych szans na władzę. Anglicy kochają królową Na kryzys związku Meghan i Harry’ego czy ekscesy Williama liczyłyby zapewne brytyjskie tabloidy, wytrenowane w idealizacji royalsów, a potem ich poniżaniu. W sierpniu 1997 r., na parę dni przed śmiercią Diany, w brytyjskich gazetach roiło się od artykułów mało subtelnie sugerujących, że romansując „z tym Arabem” Dodim Al-Fayedem, pokazała, że coś jest z nią nie tak. Kiedy księżna zmarła, te same gazety zrobiły z Diany niemal świętą, po to tylko, by kilkanaście miesięcy potem znowu plotkować o jej romansach i życiu seksualnym. I tak w kółko. Redaktorzy popularnych gazet są tu jak dilerzy walutowi grający raz po raz na wzrost i spadek ich cen. Obojętnie, w którą stronę, byle interes się kręcił. Byle utrzymać widzów uzależnionych od soap opery. Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejna rafa, „słoń w salonie”. Większość republikanów liczy na to, że odejście królowej zrodzi w wielu umysłach pytanie, czy aby nie warto wymyślić czegoś innego, lepszego od monarchii.

