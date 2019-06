Legalni bukmacherzy w Polsce

Obserwowany jest dynamiczny wzrost wpływów do Skarbu Państwa generowany przez legalnych bukmacherów w Polsce.

Kiedy na początku 2017-go roku wprowadzana była nowelizacja ustawy hazardowej, pojawiało się sporo krytycznych głosów, iż nowe regulacje ograniczą sponsoring ze strony bukmacherów w polski sport. Praktyka pokazała iż sceptycy się pomylili. W Polsce ciągle przybywa legalnych podmiotów bukmacherskich, rosną wpływy do budżetu Skarbu Państwa, a w piłkarskiej Ekstraklasie trudno znaleźć klub, który nie współpracuje blisko z licencjonowanym w Polsce bukmacherem. Bukmacherskie zakłady inwestują nie tylko w najpopularniejszą dyscyplinę sportową w Polsce, czyli piłkę nożną. W w artykule zaprezentujemy wiele przykładów sponsoringów czynionych do innych dyscyplin sportowych niż piłka nożna.

Kolejni bukmacherzy zainteresowani otrzymaniem licencji

Warto także podkreślić, iż mimo niezwykle wysokiej, bo aż 12% podatku obrotowego kolejne podmioty ubiegają się i otrzymują licencję. W minionym roku przyznanych zostało aż siedem nowych licencji, czyli częściej niż co dwa miesiące Ministerstwo Finansów przyznawało kolejną licencję na przyjmowanie i organizowanie zakładów wzajemnych. Poniżej lista legalnych bukmacherów internetowych, którzy otrzymali licencję w minionym roku.

Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017.

Cherry Online Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) - zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017.

BEM Operations Limited z siędzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) - zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017.

BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) - zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018.

Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505)– zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017

Typiko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS:0000623608; NIP:54721618; REGON: 364718161) - zezwolenia z dnia 28 listopada 2018 r. nr PS4.6831.30.2017

14. Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) - zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018

Należy zwrócić uwagę i podkreślić iż polskim władzom udało się zachęcić takie podmioty jak BetClic, czy Come on (brand Pzbuk) do rozpoczęcia płacenia podatków w naszym kraju. Start BetClic w legalnym wydaniu, czyli na domenie BetClic.pl planowany jest już na początek czerwca.

Ograniczenie nielegalnej strefy zakładów bukmacherskich online

Uruchomienie rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą dało możliwość każdemu zainteresowanemu Internaucie sprawdzić, czy dany podmiot jest nielegalnym bukmacherem w naszym kraju. Wystarczy odwiedzić serwis prowadzony przez urzędników polskiego Ministerstwa Finansów, funkcjonujący pod adresem hazard.mf.gov.pl i wpisać nazwę interesującego nas podmiotu. Aktualnie rejestr zawiera ponad 6000 wpisów. Niestety część, co zaskakujące, także wydawałoby się uznanych europejskich brandów postanowiło podejmować próby łamania regulacji prawnych w Polsce i zmienia adres pod którym funkcjonuje dany serwis internetowy. Na szczęście zdecydowana większość bukmacherów, która nie posiada zezwolenia dostosowała się do znowelizowanego ustawodawstwa i zablokowała dostęp do swoich stron mieszkańcom Polski, tak uczynił choćby światowy gigant Bet365. Dostawcy Internetu oraz systemów płatności są zobligowani do blokowania dostępu do nielegalnych bukmacherów. To wszystko spowodowało ograniczenie nielegalnej części rynku z około 90% do 40% w 2019 roku.

Polski sport dużym wygranym rozwoju legalnej bukmacherki