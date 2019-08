Nie ma „lastów”, więc wakacje stracone? Niekoniecznie

Tegoroczny „boom” urlopowy przesunie się o miesiąc lub dwa. Polacy zaczynają planować wakacje z opóźnieniem, bo niska dostępność wycieczek i wysokie ceny w szczycie sezonu pokrzyżowały im plany. Eksperci serwisu Wakacje.pl nie mają wątpliwości, że w tym roku najkorzystniejszym wyborem jest rezerwacja wczasów na terminy po urlopowym szczycie, czyli na wrzesień, a nawet październik. Ceny znacznie spadną, ale co ważniejsze, miejsca w hotelach i samolotach są dostępne.

Tegoroczny sezon jest na rynku turystycznym specyficzny – letnie propozycje Last Minute, o ile w ogóle są dostępne, nie wiążą się ze spektakularnymi przecenami. Niemal wszystkie miejsca w samolotach czarterowych na pierwsze tygodnie sierpnia są wyprzedane. Powód? W tym roku biura podróży kompletowały swoje katalogi zachowawczo, ograniczając liczbę pozyskanych pakietów hotelowych i połączeń lotniczych. Miejsca w najpopularniejszych hotelach Grecji, Turcji czy Bułgarii jak zwykle rozeszły się na pniu. W tym momencie do sprzedania jest więc po prostu mniej „towaru”, a węższy asortyment biur to odpowiednio niższe prawdopodobieństwo Last Minute w czasie wakacji szkolnych. Wakacyjna dogrywka Czy to oznacza, że urlopowicze bez wykupionych wczasów mogą spisać swoje wakacje na straty? Niekoniecznie. Eksperci mocno polecają wziąć po uwagę samą końcówkę kalendarzowego lata, a także wczesną jesień. W tym roku to jedyny pewny sposób, aby połączyć optymalny wybór hotelu, niewygórowaną cenę i ciepłą porę roku. Ile możemy zaoszczędzić wybierając na wakacje wczesną jesień zamiast wysokiego sezonu? Wystarczy rzut oka na poniższe zestawienie obejmujące ceny tygodniowych wyjazdów do najpopularniejszych destynacji w szóstce najpopularniejszych kierunków na zagraniczne wakacje. Stawki obejmują pełne pakiety z przelotami w obie strony i wyżywieniem All Inclusive. Wyliczenie jest dość klarowne – odkładając swoje wakacje w Grecji czy Turcji o miesiąc, zaoszczędzimy ok. 500 złotych od osoby, z kolei rezerwując w październiku, zapłacimy aż o tysiąc złotych mniej. Należy przy tym pamiętać, że w ofercie na wrzesień i październik znajdziemy znacznie większy wybór hoteli.

Obserwując rynek widać, że Polacy pomału godzą się z zaistniałą sytuacją i przesuwają swoje plany urlopowe. Eksperci zalecają jednak możliwie sprawne podjęcie decyzji – może się bowiem okazać, że późnoletnie i wczesnojesienne terminy w najlepszych hotelach również rozejdą się w zaskakująco szybkim tempie. - Przełom lata i jesieni rzeczywiście wydaje się być w tym roku najkorzystniejszą opcją na wyjazd - potwierdza Anna Podpora, kierownik działu produktu Wakacje.pl. – Najpopularniejsze i najlepiej oceniane hotele sieciowe w tych terminach są jeszcze dostępne w ofertach. Ponadto ceny naturalnie są o wiele niższe niż w szczycie sezonu. Nie jest zresztą tajemnicą, że wielu klientów co roku świadomie wyjeżdża właśnie w tych miesiącach, chcąc zaoszczędzić i uniknąć tłumów w kurortach – już w zeszłym roku więcej osób wyjechało za granicę we wrześniu niż w lipcu. Z aktualnych danych Wakacje.pl wynika, że tego lata najpopularniejszymi kierunkami są Grecja (27 proc. udziału w rezerwacjach), Turcja (20 proc.) i Bułgaria (13 proc.). Jak zawsze popularne są też Egipt, Hiszpania i Tunezja. - W każdym z tych krajów pogoda na przełomie lata i jesieni będzie nadal wyśmienita, a w Turcji czy Egipcie wręcz lepsza niż w środku lata, bo zelżeją nieco upały – zapewnia Klaudyna Fudala. – Jedynie w Bułgarii może nastąpić lekkie ochłodzenie pod koniec września, w związku z czym nad Morzem Czarnym sezon zwyczajowo kończy się nieco szybciej. W Grecji i Hiszpanii nie będzie już tak gorąco jak w lipcu czy sierpniu, niemniej termometry wciąż pokazywać będą przynajmniej ok. 25-28 kresek - to wystarczająco dużo, by komfortowo zażywać relaksu na plaży, i wystarczająco mało, by przyjemnie spędzać nawet całe dnie na zwiedzaniu czy wycieczkach objazdowych. Stwarza to więc idealne warunki do wyjazdów łączących wypoczynek z aktywnością. We wrześniu i październiku chętnie jeździmy na Sardynię, do Maroka czy Izraela na zorganizowane wycieczki z przewodnikiem.