WNĘTRZE NATURALNE KONKURS

Magazyn SALON i firmy VENIS i L'ANTIC COLONIAL oraz GALERIE VENIS zapraszają architektów do udziału w wyjątkowym konkursie – na projekt wnętrza jak najbliżej natury.

W projekcie należy wykorzystać produkty z aktualnej oferty hiszpańskich marek VENIS i L'ANTIC COLONIAL. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska z produktami na targach WARSAW HOME EXPO (hala B, nr stoiska B1.37) w dniach 3-6 października 2019 w Nadarzynie.

NAGRODY W KONKURSIE I, II i III miejsce: WYJAZD DO NOWEGO JORKU W programie wycieczka szlakiem najciekawszej nowojorskiej architektury i zwiedzanie nowego showroomu projektu Normana Fostera, marki PORCELANOSA Grupo na 5th Avenue. ZDOBYWCA PIERWSZEGO MIEJSCA ZOSTANIE NAGRODZONY PUBLIKACJĄ ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU NA ŁAMACH MAGAZYNU SALON.

Inspiracje przyrodą dają o sobie mocno znać w projektach współczesnych wnętrz. Jest to związane z pozytywnymi skojarzeniami, jakie budzi natura. Kojarzymy ją z odpoczynkiem, energią czerpaną z ziemi, spokojem, swobodą i nieograniczoną przestrzenią. Zainspiruj się przyrodą i jej odwzorowaniem w ofercie najlepszych hiszpańskich marek: VENIS i L'ANTIC COLONIAL. Odkryj ich piękno i zaprojektuj przyjazne oraz komfortowe wnętrze (do wyboru: salon, sypialnia, łazienka lub kuchnia). Na nieszablonowe projekty czekamy do 30 stycznia 2020 r. Prace konkursowe i ewentualne pytania prosimy kierować na adres: e.plichta@anicar.com.pl.

SZCZEGÓŁY, REGULAMIN KONKURSU I ZGŁOSZENIA – na stronie www.galerievenis.com.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/GalerieVenis