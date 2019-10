Karyntia zimą: narty, słońce i sielanka

Zimowa Karyntia bije, silną przecież, narciarską konkurencję, mnogością słońca, pewniejszym ostatnio śniegiem oraz, by tak rzec, wyciszoną atmosferą. Jednym słowem: sielanką.

I wreszcie Heiligenblut (mój sekretny faworyt w Karyntii) – nawet nie tyle stacja zimowa, co osada, położona prawie u stóp Grossglocknera z zacisznymi, nieskażonymi agresywną narciarską infrastrukturą, terenami do jazdy na każdym poziomie umiejętności.

Karyntia (wraz z partnerskim sąsiednim Tyrolem Wschodnim) oferuje ponad 31 obszarów narciarskich – z ponad 850 kilometrami przygotowanych tras oraz hektarami zboczy do jazdy terenowej. Już to zapewnia pełną paletę możliwości – od łączek dla początkujących przez przednie warianty średniej trudności (tych jest najwięcej) po te już naprawdę trudne. Ośrodki te objęte są wspólnym TopSkiPass. Ale oczywiście można też wybrać dostępne w poszczególnych ośrodkach karnety na mniejszą liczbę stacji, też jednak zapewniające w cenie rozmaite usługi dodatkowe (przykładem „Ski+Therme“ w Bad Kleinkirchheim, w ramach którego gość może, prócz wyciągów, wybrać kąpiel w ciepłych źródłach).

Co ważne: w porównaniu do wielu innych regionów Alp, większość karyntyjskich tras (z wyjątkiem tych na Mölltalergletcher) wytyczona jest stosunkowo nisko – za położone nader wysoko uchodzą bowiem chociażby Heiligenblut, gdzie jeździ się powyżej górnej granicy lasu pomiędzy 2989 a 1204 m n.p.m. lub zjazd z górującego nad Katschbergiem szczytu Aineck (2220 m n.p.m.). A przecież gdzie indziej mieściłyby się zaledwie w średniej partii stawki. Mimo to z racji mikroklimatu nie ma się co martwić o śnieg – w ostatnich latach po południowej stronie od wielkiej grani Alp bywa go zresztą więcej niż po północnej. Równocześnie, nawet jeśli trasy biegną leśnymi przecinkami, to są stosownie szerokie – więc bezpieczne. Ta z Aineck zresztą nie bez powodu oznaczona jako A1 – faktycznie wygląda niczym wielopasmowa autostrada. Nie mówiąc o tym, że jest stosownie długa – liczy 6 kilometrów!

*

Unikalnym atutem Karyntii jest możliwość wyprawiania się na narty znad… któregoś z pięknym tamtejszych jezior. Zresztą centralnym punktem regionu jest właśnie Millstätter See. Można nocować w którymś z pensjonatów nad samą wodą (a niektóre oferują, na przykład, niezapomniane kolacje w minirestauracjach wybudowanych na pomostach), a rankiem jechać na okoliczne stoki. I to różnych ośrodków – wśród nich do pobliskiego Goldeck, do odległego ledwie o ok. 14 km Bad Kleinkirschheim czy na Katschberg – ok. 37 km. A jeszcze na dodatek kilka z karynckich jezior zimą w całości zamarza. I zamieniają się wtedy w wielkie lodowiska bądź areny do Eisstocka (austriacką odmianę curlingu) pod gołym niebem. Za największą naturalną ślizgawkę Europy uchodzi Weissensee. Najodważniejsi mogą też spróbować pod jego zamarzniętą taflą… nurkować.

*

Obiektami spa i termami chwalą się teraz niemal wszyscy, lecz te karyntyjskie nie bez powodu oceniane są szczególnie wysoko. Bad Kleinkirchheim przynajmniej od pół wieku słynie i jako stacja narciarska, i jako kurort wellness (wcześniej była to rolnicza osada z historią sięgającą przynajmniej średniowiecza, której ślady zresztą pozostały do dziś i wpływają na nastrój panujący w ośrodku). Symbolem może być już to, że jeden z tamtejszych kompleksów wodnych, nawiązujący do rzymskich tradycji, Thermal Römerbad leży tuż obok mety trasy alpejskiego Pucharu Świata. Swoje mówi też statystyka: ma 12 000 metrów kwadratowych powierzchni, na której rozmieszczono 13 rozmaitego rodzaju saun, baseny (także zewnętrzne), strefy relaksu itp. Obszerna jest również lista dolegliwości, na które pomagać mają ciepłe źródła. Thermal Römerbad razem z Thermal St.Katherin i dziesiątkami wellness hotelowych dają Bad Kleinkirchheim mocną pozycję w rankingu kurortów zdrowotno-relaksacyjnych. Nawiasem mówiąc, Thermal St.Katherin chwali się mierzącą 86 m wewnętrzną zjeżdżalnią – najdłuższą w Karyntii, a przyciągającą zwłaszcza najmłodszych gości.