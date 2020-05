Jak zwalczać komary i inne owady latające?

Wiosna i lato to wspaniałe, ciepłe pory roku, kiedy wiele czasu spędzamy na zewnątrz ciesząc się ciepłem i świeżym powietrzem. Spacer czy nawet czas spędzony we własnym ogrodzie, obserwacja budzącej się do życia przyrody to fascynujące doświadczenia. Czas ten ma jednak także pewne minusy. Jakie?

Wraz z rozpoczęciem wiosny budzą się nie tylko rośliny, ale także owady. I niestety, nie wszystkie są przez nas pożądane i wyczekiwane. Muchy, komary czy inne latające insekty mogą skutecznie utrudnić spokojny relaks na powietrzu. Jak temu zapobiec? W jaki sposób się zabezpieczyć? Wbrew pozorom, sposobów jest całkiem sporo! Lampy owadobójcze Jednym ze sposobów, cieszącym się dużą popularnością są lampy owadobójcze. Rozwiązanie ciekawe i bardzo praktyczne, cenione przez wiele osób. Mechanizm działania lampy jest bardzo prosty. Lampa wyposażona w świetlówki UV-A emitując promienie przyciąga owady, a następnie je unieszkodliwia. W jaki sposób? To zależy od specyfiki danego produktu, gdyż producenci posiadają w swojej ofercie kilka wariantów lamp, np. : rażące,

wiatrakowe

lepowe Zastosowanie lamp owadobójczych ma wiele zalet, chociaż na największą uwagę zasługuje fakt, iż bez względu na wariant, lampy są całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt domowych. Dużą popularność lampy zyskały dzięki wysokiej skuteczności oraz stosunkowo niskiemu kosztowi eksploatacji. Urządzenia można wykorzystywać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Produkty, szczególnie te dopasowane do wnętrza, projektowane są tak, by wyglądały efektownie, a jednocześnie nie straciły swoich walorów chroniących. Różne są sposoby ich montażu tak, aby nie zakłócały funkcjonalności wnętrza. Co ciekawe, do niewielkich pomieszczeń doskonałą alternatywą mogą być wtyczki do kontaktu. Zamgławianie Inną metodą umożliwiającą zwalczanie nie tylko komarów, ale także kleszczy oraz innych owadów jest zamgławianie. Istotą działania jest wykorzystanie specjalnego urządzenia, które z odpowiedniego środka owadobójczego wytwarza drobną mgłę. Jest ona rozpylana w powietrzu. Zamgławiacz umożliwia rozpylenie środka nawet na kilkanaście metrów, skutecznie chroniąc najbliższe otoczenie. Sposób aplikacji sprawia, że płyn wnika w nawet najmniejsze szczeliny, zwiększając skuteczność preparatu. Ze względu na zastosowanie chemicznych środków owadobójczych, zamgławianie jest skutecznym sposobem zwalczania owadów, który można stosować na zewnątrz budynków. Zaletą takiego rozwiązania jest dość długi czas ochrony przed insektami, jednak dokładny czas działania uzależniony jest od wielu czynników min. opadów czy wielkości obszaru który poddajemy ochronie. Przeglądając ofertę firmy Tedan łatwo zauważyć, iż dostępnych jest wiele modeli zamgławiaczy, w tym np. zamgławiacze termiczne lub elektryczne. Przed zakupem warto skonsultować wybór ze sprzedawcą, który korzystając z doświadczenia pozwoli wybrać optymalne urządzenie do potrzeb danego klienta. A może oprysk? Alternatywą dla nowoczesnego zamgławiania są różnego rodzaju opryski. Stosowane są na różnego rodzaju owady, choć bardzo popularnym produktem jest oprysk na komary. Owady te stanowią prawdziwą zmorę, skutecznie uprzykrzając życie w okresie wiosenno-letnim. Wśród często wymienianych przyczyn stosowania oprysków wymienić należy komfort, to zwalczanie insektów jest równie ważne w kontekście zdrowia. Komary mogą bowiem przenosić groźne dla człowieka choroby. Nie trzeba wyjeżdżać do Afryki, aby zarazić się malarią. Również nasze komary mogą przenosić choroby, takie jak borelioza czy zapalenie opon mózgowych. Zagrożenie tymi chorobami nie jest wysokie, natomiast często zdarzają się silne reakcjie alergiczne. Stosując opryski należy zachować wszelkie środki ostrożności i przestrzegać skazań producenta. Opryski są coraz powszechniej wykorzystywane np. w miejscowościach turystycznych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sam sposób zabezpieczyć swój ogród. Którą metodę wybrać? Wybór metody zwalczania owadów latających nie jest prosty. Na rynku dostępnych jest wiele sposobów, pozwalających pozbyć się nieproszonych gości. Różnorodność sprawia, że wybór nie jest łatwy. Dlatego w razie wątpliwości warto skonsultować się z doświadczonym sprzedawcą, który uwzględniając indywidualne potrzeby pozwoli dobrać najbardziej optymalne metody ochrony.