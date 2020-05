Dobry materac to gwarancja spokojnej nocy. Jak go znaleźć?

Jeżeli zależy nam na spokojnym śnie, powinniśmy zadbać przede wszystkim o dobry materac. Dzięki temu odpocznie zarówno nasze ciało, jak i umysł. Jak znaleźć właściwy materac?

Dobry materac w sklepie stacjonarnym czy online?

Na początku warto zastanowić się, co będzie lepszym rozwiązaniem: zakupy online czy stacjonarnie. Oba rozwiązania mają swoje zalety. Kiedy udajemy się do sklepu, możemy nie tylko obejrzeć dostępne produkty, ale również je wypróbować. Dzięki temu sprawdzimy twardość materaca, możliwość swobodnej zmiany ułożenia podczas snu, a także wymiary materaca. Będzie to szczególnie przydatne w przypadku materaców dla par. Do dyspozycji mamy również sprzedawców, którzy zawsze starają się służyć dobrą radą. Wiąże się to jednak z pewną presją. Każdemu doradcy zależy, abyśmy zrobili zakupy w dniu wizyty. Natomiast wybór materaca to decyzja, która wymaga czasu na przemyślenie. Spokój i brak presji zagwarantują nam zakupy online. Warto zaznaczyć, że sklepy internetowe – takie jak: sennamaterace.pl – udostępniają klientom chat. Dzięki temu możemy porozmawiać z ekspertem i otrzymać najważniejsze informacje dotyczące konkretnych produktów lub pomoc w wyborze najlepszych dla nas rozwiązań.

W bazie sklepu znajdziemy najlepsze materace Hilding czy też Curem. Każdy produkt jest krótko scharakteryzowany, co dodatkowo pomoże nam w wyborze właściwego rozwiązania. Kiedy podejmiemy decyzję, wystarczy dodać produkt do koszyka i sfinalizować zakupy. Materac zostanie dostarczony pod wskazany przez nas adres nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od nadania przesyłki. Pamiętajmy również, że zawsze możemy połączyć obie formy zakupów. Najpierw przetestować łóżko w sklepie stacjonarnym, a następnie zamówić je przez internet.

Jak dopasować materac do siebie?

Przed zakupem materaca powinniśmy zastanowić się przede wszystkim, na czym nam najbardziej zależy. Jeżeli borykamy się z bólami kręgosłupa lub pleców, warto pomyśleć o materacach medycznych Hilding, które otrzymały specjalne certyfikaty jakości. Wśród nich znajdziemy wyroby piankowe oraz sprężynowe. Każdy z produktów skupia się przede wszystkim na odpowiednim wsparciu dla kręgosłupa oraz rozłożeniu punktów nacisku tak, aby zmniejszyć napięcie mięśniowe. Dzięki temu unikniemy również zapadania się, a kręgosłup będzie w odpowiedniej pozycji przez całą noc. Kiedy borykamy się z alergią, wówczas powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową wentylację oraz regulację temperatury. Jednym z rozwiązań mogą być materace lateksowe z lateksu syntetycznego. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że materace Curem oraz Hilding mają dodatkowe pokrowce antyalergiczne.

Odpowiednio dobrane materiały gwarantują dobrą cyrkulację powietrza oraz zapobiegają gromadzeniu się wilgoci. W ten sposób zyskujemy ochronę przed powstawaniem grzybów, bakterii, pleśni oraz innych szkodliwych drobnoustrojów. Warto zwrócić uwagę, że pokrowiec można bez problemu wyprać w pralce, co również gwarantuje możliwość zachowania wysokiej higieny. Warto dodać, że wybór materaców w ofercie Hilding jest duży i każdy ma szansę znaleźć w niej coś dla siebie.