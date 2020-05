Po czym poznasz dobrego kandydata na męża?

Świat się zmienia, a razem z nim nasze priorytety. Bajkowy ślub i udane małżeństwo nie jest już szczytem marzeń większości kobiet. Teraz chętnie poświęcamy się karierom, realizujemy nasze pasje i spełniamy się na różnych polach. Małżeństwo i założenie rodziny wymaga rezygnacji z części planów. Mimo to większość kobiet marzy o stabilnym związku, który przetrwa przez całe życie.

Znalezienie idealnego kandydata na męża to nie lada wyzwanie. Czasami odpowiedni partner jest obok, a my nie zauważamy tego latami. Wiele par podejmuje decyzję o małżeństwie zbyt pochopnie. Dopiero po latach zauważamy, że wybraliśmy nieodpowiednią osobę.

1. Szczerość i zaangażowanie

Wiele kobiet przez lata tkwi w związkach, które nie prowadzą do niczego poważnego. Niektórzy mężczyźni potrafią długo zwodzić kobiety, zanim szczerze powiedzą o swoich intencjach. Odpowiedni kandydat powinien otwarcie porozmawiać z tobą o wspólnej przyszłości. Jeśli twój partner tego unika, poważnie przemyśl sens waszej relacji. Dwu- lub trzyletni związek to wystarczający czas, aby wysunąć pierwsze deklaracje.

Zaangażowanie partnera nie powinno skończyć się w momencie oświadczyn. Jeśli mężczyźnie zależy na małżeństwie i założeniu rodziny, będzie aktywnie uczestniczyć w organizowaniu ślubu.

2. Odpowiedzialność

Zwróć uwagę, czy partner stawia Cię na pierwszym miejscu. Każdy powinien mieć swoje zainteresowania, pasje oraz przyjaciół. Jednak w momencie, w którym potrzebujesz pomocy, twój mężczyzna nie powinien mieć wątpliwości, jak się zachować. Małżeństwo wymaga poświęceń i kompromisów. W podbramkowych sytuacjach będziesz mieć 100% pewności, że masz na kogo liczyć.

3. Opiekuńczość

Przyszły mąż nie powinien być twoim opiekunem. Jesteś dorosła i sama umiesz zadbać o swoje potrzeby. Udany związek opiera się jednak na wzajemnym wsparciu i pomaganiu sobie w różnych sytuacjach.

Zwróć uwagę, czy twój partner chętnie gotuje, sprząta, pomaga Ci w chorobie i rozwiązywaniu problemów. Jeśli tak, możesz liczyć na pomoc bratniej duszy w przyszłości. Czy chętnie pomaga również innym? W takim razie możesz przypuszczać, że takie zachowanie jest dla niego naturalne i w przyszłości będzie dobrym ojcem.

4. Zaradność

Jeśli twój mężczyzna jest w stanie poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w przyszłości możesz liczyć na poczucie bezpieczeństwa. Nieważne, na jakie przeszkody natraficie, na pewno wyjdziecie z nich obronną ręką.

5. Podobne wartości

Ślub to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Jednak małżeństwo to nie tylko cudowne chwile, ale przede wszystkim szara codzienność. Nie daj się oszukać, że przeciwieństwa się przyciągają. Chociaż jest w tym odrobina prawdy, to twój kandydat na męża powinien mieć podobne priorytety do twoich. Jeśli różnicie się w kwestiach fundamentalnych, bardzo trudno będzie wam odnaleźć porozumienie przez przyszłe lata małżeństwa.