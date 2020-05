John Grisham - ulubiony pisarz Ameryki

Choć jego debiut odrzuciło 28 wydawnictw, został jednym z najbogatszych i najbardziej rozpoznawalnych pisarzy w Stanach Zjednoczonych. Większość jego książek z miejsca trafiła na szczyty światowych list bestsellerów. Ale John Grisham to nie tylko zręczny producent książkowych hitów, to przede wszystkim bardzo dobry pisarz – inteligentny, ironiczny i dowcipny – po którego książki chętnie sięgają nawet najbardziej wytrawni miłośnicy literatury.

John Grisham był jednym z pięciorga dzieci robotnika i gospodyni domowej. Dorastał w Missisipi – jednym z najbiedniejszych stanów Południa (który jednocześnie wydał dziewięciu laureatów Nagrody Pulitzera, sześciu zdobywców National Book Award oraz noblistę w dziedzinie literatury!), ale matka zachęcała go, by zdobył wykształcenie i zawalczył o lepsze życie. Zdecydował się więc na studia prawnicze. Na sali sądowej skupił się na rozstrzyganiu sporów i przez niemal dziesięć lat prowadził prywatną praktykę adwokacką w prowincjonalnym Southaven; otarł się też o karierę polityczną, piastując przez sześć lat stanowisko parlamentarzysty w Izbie Reprezentantów stanu Missisipi z ramienia partii demokratycznej. Służbę publiczną porzucił z ulgą w 1990 roku. Jego ambicją stała się już wtedy kariera literacka i wkrótce pisanie książek miało go pochłonąć bez reszty...

John Grisham to dziś prawdziwa ikona gatunku thrillera prawniczego i literacka potęga – autor 40 powieści, fabularyzowanego reportażu oraz zbioru opowiadań, do dziś sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy książek i zarobił ponad 200 milionów dolarów. Z kilku jego powieści sensacyjnych Hollywood zrobiło kasowe hity, inne trafiły na mały ekran. Niedawno triumfy na Netflixie święcił serial dokumentalny „Niewinny człowiek”, będący adaptacją jedynego tekstu non-fiction w dorobku Johna Grishama, poświęconego sprawie dwóch morderstw popełnionych w miasteczku Ada w Oklahomie w latach 80. XX wieku. W sześcioodcinkowym dokumencie pisarz opowiada o skandalicznych nadużyciach władzy i manipulacjach dowodami, których dopuściła się lokalna policja i prokuratura.

Nad pierwszą powieścią pracował trzy lata. Zjawiał się w kancelarii o świcie i pisał, dopóki nie zjawili się pierwsi klienci. Pomysł na fabułę „Czasu zabijania” wyniósł prosto z sali sądowej – poruszony zeznaniami dwunastoletniej ofiary gwałtu, zaczął rozważać hipotetyczną sytuację: co by było, gdyby wymiar sprawiedliwości zawiódł, a ojciec dziewczynki zmuszony byłby wziąć sprawiedliwość we własne ręce... Akcję powieści umieścił w fikcyjnym miasteczku Clanton, nie wiedząc wtedy, że nie raz jeszcze zabierze tam swoich czytelników. Niestety, ukończoną powieść odrzuciło 28 wydawnictw. Nad początkującym pisarzem-prawnikiem zlitowało się wreszcie Wynwood Press, które wydało powieść w skromnym nakładzie 5 000 egzemplarzy. Ponieważ nie było mowy o jakiejkolwiek promocji, świeżo upieczony pisarz sam dostarczał egzemplarze księgarzom. Dziś cena pierwszego wydania „Czasu zabijania” – w idealnym stanie – osiąga na internetowym rynku białych kruków blisko cztery i pół tysiąca dolarów, a obecność na rynku antykwarycznym książki żyjącego autora to absolutny ewenement!

Niezrażony komercyjną porażką i zachęcony co prawda nielicznymi, ale przychylnymi recenzjami, Grisham pisał dalej. Sukces drugiej powieści zaskoczył nawet jego samego – „Firma”, dzięki wytwórni Paramount Pictures, która kupiła prawa do ekranizacji na rok przed jej wydaniem, stała się hitem, jeszcze zanim trafiła do księgarń. Rynek wydawniczy oszalał, a film Sydneya Pollacka z Tomem Cruise’em i Gene’em Hackmanem odniósł spektakularny sukces. „Firma” zapoczątkowała serię hitów filmowych na podstawie powieści Grishama – zawsze w gwiazdorskiej obsadzie i pierwszorzędnej reżyserii. Wkrótce do kin trafiła filmowa wersja „Raportu Pelikana” Alana J. Pakuli, z Julią Roberts i Denzelem Washingtonem, następnie „Klient” Joela Schumachera, w którym wybitne kreacje aktorskie stworzyli Susan Sarandon i Tommy Lee Jones. Wreszcie zekranizowano wznowioną po latach debiutancką powieść Grishama „Czas zabijania”, z Sandrą Bullock i Matthew McConaugheyem w rolach głównych. Jedno jest pewne – powieści Johna Grishama w tak plastyczny i poruszający sposób opisują walkę zwykłych dobrych ludzi z wszechwładnymi, jak się wydaje, siłami zła oraz spektakularne zwycięstwa dobra i prawdy nad fałszem i niesprawiedliwością, że aż domagają się szerszej publiczności i filmowego medium. Po sukcesie pierwszej powieści (i jej ekranizacji) Grisham zdobył olbrzymie grono wielbicieli, którzy z niecierpliwością czekają na każdą kolejną książkę, a on niezawodnie, raz w roku, im ją dostarcza.

Prawo niezaprzeczalnie jest żywiołem Johna Grishama, choć zdarzyło mu się parę eksperymentów literackich i kilka razy próbował uciec od tematyki sądowej. W Polsce nie zwykliśmy co prawda ufać prawnikom, a „prawo” jest słowem mocno wyświechtanym, a nawet budzącym niechęć, ale w Ameryce wciąż wierzy się w nie, jako gwarancję wolności i przywilejów obywateli, a sala sądowa niezmiennie postrzegana jest tam jako miejsce, gdzie sprawiedliwości staje się zadość. Grisham uchyla przed czytelnikami rąbka fascynującej tajemnicy adwokackiej – dopuszcza nas do zamkniętego świata prawniczych procedur, sztuczek i wybiegów, który w jego wydaniu zawsze jest niesamowicie ekscytujący, bywa zabawny, a niekiedy okazuje się mroczny i groźny. Litera prawa nie zna litości i każda wina zostanie bezlitośnie ukarana. Widać to doskonale w powieści, która właśnie trafia do polskich księgarń.