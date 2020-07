6 kroków na ścieżce do zdrowszego stylu życia, które łatwo wprowadzisz do swojej codzienności

Wiedza na temat zdrowego stylu życia jest dzisiaj bardzo łatwo dostępna na wyciągnięcie ręki, co skutkuje tym, że w społeczeństwie wzrasta świadomość, jakie nawyki warto wprowadzić, żeby lepiej zadbać o swoje ciało. Teorię masz w jednym palcu, ale gorzej z praktyką?

Pomocna może okazać się metoda „małych kroczków” – czasami wprowadzenie niewielkich zmian bywa początkiem poważnej metamorfozy. Co możesz zmienić w swojej codzienności, żeby zatroszczyć się o własne zdrowie tu i teraz?

Zacznij chodzić! Wydaje Ci się, że na co dzień nie masz czasu na aktywność fizyczną? Może boisz się skoku na głęboką wodę i trudno Ci się zmotywować do regularnych ćwiczeń? Spróbuj zacząć od zwiększenia dziennej liczby kroków. Kontrolowanie Twoich wyników ułatwi Ci telefon lub specjalna opaska z dedykowaną funkcją. W miarę możliwości, zamiast samochodu lub komunikacji miejskiej wybieraj krótkie spacery oraz zrezygnuj z windy na rzecz schodów. Współczesny człowiek bardzo często ma o wiele mniejszą dawkę ruchu w ciągu jednego dnia, niż jeszcze pięćdziesiąt lat temu, kiedy niewiele rodzin dysponowało własnym samochodem i nawet codzienne zakupy stawały się zdecydowanie dłuższą wyprawą niż dzisiaj. Właśnie dlatego, warto postarać się zwiększyć dzienną liczbę kroków. Wystarczy, że następnym razem, zamiast jechać samochodem po drobne zakupy, pójdziesz do sklepu pieszo.

Staraj się mieć przy sobie zdrowe przekąski. Pośpiech, stres, nawał obowiązków – to wszystko nie sprzyja regularnym posiłkom. Zdarza się, że z powodu braku alternatywy, szybko zjadasz cokolwiek, co znajdziesz pod ręką? Właśnie dlatego, jeżeli masz w planach bardzo aktywny dzień lub często łapiesz się na tym, że pomiędzy posiłkami potrzebujesz małego co nieco, staraj się mieć przy sobie przygotowaną wcześniej zdrową przegryzkę. Kilka minut pracy w kuchni poprzedniego wieczora może Cię nazajutrz uchronić przed złymi wyborami żywieniowymi.

Planuj swoje posiłki z wyprzedzeniem. Jednym z największych wrogów zdrowego żywienia jest pusta lodówka. Klasyczna sytuacja: wracasz po pracy, chcesz coś zjeść, ale niestety, w lodówce spotykasz tylko przysłowiowe światło, co robisz? W takiej sytuacji istnieje niestety duże prawdopodobieństwo, że sięgniesz po coś niezdrowego. Właśnie dlatego, regularne zakupy i przygotowywanie posiłków (na przykład, na dwa dni) może Cię uchronić przed niewłaściwymi decyzjami. Punktem wyjścia powinno być natomiast planowanie. Poświęć jeden dzień w tygodniu na zaplanowanie wszystkie posiłków na pozostałe dni tygodnia. Możesz to robić również w sekwencjach kilkudniowych, to zależy od Ciebie i Twojego trybu życia. Planowanie posiłków ma jeszcze jedną zaletę – na zakupy pójdziesz z listą, co zminimalizuje ryzyko, że w Twoim koszyku pojawią się produkty włożone tam pod wpływem impulsu. Jeszcze jedna rada: staraj się gotować sezonowo. Polska kuchnia stoi sezonowymi potrawami, dlatego spróbuj wykorzystać specyfikę lokalnego klimatu – w sezonie warzywa i owoce są smaczne oraz tanie.

Kup butelkę z filtrem na wodę. To świetny sposób dla wszystkich osób, które piją zbyt mało wody, ale ich wymówką jest utrudniony dostęp do wody poza domem. Wielorazowa butelka z filtrem może okazać się znakomitym remedium na ten problem, w razie potrzeby możesz uzupełnić ilość wody, a same butelki są bardzo estetyczne i zajmują niewiele miejsca. Wielkość butelki dostosuj do własnych potrzeb

Przejrzyj swoją torebkę/plecak i usuń wszystko, co nie jest Ci potrzebne. Przyznaj się, jak wiele z rzeczy, które na co dzień nosisz ze sobą, zostały w ogóle przez Ciebie kiedykolwiek użyte? Bardzo często zdarza się, że nasze plecaki lub torebki są wypchane do granic możliwości, tymczasem przydałaby się im drobna reorganizacja. Postaraj się zminimalizować ilość przedmiotów, które dźwigasz na swoich barkach – Twój kręgosłup będzie wdzięczny! Zwłaszcza, jeżeli zwykle pokonujesz pieszo całkiem spory dystans.

Ustal rytm zasypiania i staraj się go trzymać. Postaraj się każdego dnia kłaść i wstawać o ustalonej porze, uwzględniając Twoje dobowe zapotrzebowanie na sen. Spróbuj utrzymać ten rytm także w czasie weekendów. Jeszcze jedno – przed położeniem się do łóżka zadbaj o to, żeby się wyciszyć. Zrezygnuj z korzystania z urządzeń elektronicznych: komórki, laptopa itp.

Nie musimy chyba nikomu przypominać, że dbanie o zdrowie to również troska o stan zębów czy regularne badania profilaktyczne, na przykład w klinice ginekologicznej, ale także dbałość o stan psychiczny – redukowanie stresu, skupianie się na pozytywach i pielęgnowanie dobrych relacji, które są źródłem emocjonalnej satysfakcji. Warto pamiętać, że czasami wprowadzenie do swojej codzienności kilku prostych zmian może stać się pierwszym krokiem do zdrowszego stylu życia.