Salon z antresolą – jak go modnie i funkcjonalnie urządzić?

W mieszkaniach i domach jednorodzinnych, które mają wysokie kondygnacje, można spotkać się z antresolami. Takie dodatkowe piętra czy półpiętra mogą znacznie zwiększyć przestrzeń użytkową pomieszczeń mieszkalnych. Podpowiadamy, jak je zaaranżować w ciekawy sposób.

W przypadku niższych mieszkań zbudowanie antresoli również jest możliwe. Jednak wówczas przestrzeń, która powstanie na antresoli, przeznaczona może być raczej wyłącznie do spania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że minimalna odległość od antresoli do sufitu powinna wynosić około 1,2-1,5 m. Taka wysokość pozwala na komfortowe siadanie na łóżku.

Aby móc jednak myśleć o zastosowaniu antresoli, należy wiedzieć, że rozwiązanie to ma specyficzne wymogi, spośród których najważniejszym jest wysokość pomieszczenia. Antresola wymaga dość wysokich wnętrz, minimalna wysokość takiego pomieszczenia powinna wynosić 4,4 m. Parametry takie pozwalają na uzyskanie dwóch równoprawnych, w pełni użytkowych przestrzeni pod względem wysokości.

Antresola sprawdzi się zarówno w tradycyjnie urządzonych wnętrzach, tych nowoczesnych, jak i tam, gdzie nowoczesność ma się łączyć z rozwiązaniami tradycyjnymi. Pokój z antresolą to nie tylko ciekawe i modne, lecz także funkcjonalne rozwiązanie. Dzięki niemu można bowiem w małych, lecz wysokich mieszkaniach (a takie często znajdują się w starych śródmiejskich kamienicach) uzyskać nieco dodatkowej przestrzeni.

Antresola to rozwiązanie nie tylko modne, lecz także bardzo praktyczne. Najlepiej sprawdzają się tam, gdzie są wysokie kondygnacje. Dzięki nim można wygospodarować dodatkową przestrzeń użytkową w mieszkaniach znajdujących się w śródmiejskich kwartałach, czyli w kamienicach, czy starych budynkach poprzemysłowych zaadaptowanych na cele mieszkalne – loftach. Antresola sprawdzi się również w domach jednorodzinnych, np. w wysokim salonie.

W przypadku niższych mieszkań przestrzeń, która powstanie na antresoli, przeznaczona może być do spania

Kolejnym bardzo ważnym wymogiem jest zastosowanie odpowiednich schodów, które zapewnią bezpieczne i wygodne korzystanie z antresoli. Schody prowadzące na antresolę powinny być funkcjonalne i dopasowane do wielkości pomieszczenia. Mogą one być zarówno proste, jak i kręcone. Ważne, by miały standardowe proporcje i odpowiednią, dającą zabezpieczenie balustradę. Również górna część powinna być zabezpieczona odpowiednimi barierkami.

Salon z antresolą – inspiracje

Nie mniej ważne od kwestii bezpieczeństwa i dobrania wysokości antresoli jest odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, w którym ona się znajduje. Bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie oświetlenia salonu z antresolą jest zastosowanie kilku różnych źródeł światła, wśród których każde będzie spełniać oddzielne funkcje i oświetlać określone miejsca. Do oświetlenia salonu z antresolą sprawdzą się:

lampy sufitowe – zawieszone w różnych strefach,

lampy stojące – ustawione w odpowiednich przestrzeniach,

lampki nocne – oświetlające wybrane miejsca.

Przy doborze oświetlenia do salonu z antresolą nie można zapomnieć o tym, że każdy z poziomów powinien mieć swoje niezależne źródło światła:

oświetlenie na dole – można użyć do tego celu lamp wiszących, które będą zwisać z sufitu, a ich żarówki znajdować się będą poniżej poziomu antresoli (w związku z tym powinny mieć długie kable); dobrym rozwiązaniem są również lampy podłogowe,

oświetlenie na antresoli – sprawdzą się kinkiety oraz oprawy sufitowe.

Odpowiednie oświetlenie salonu z antresolą to jednak nie tylko sztuczne światło w postaci lamp, lecz także dostęp do światła dziennego. Na górze dobrze jest zatem zastosować ażurowe lub szklane barierki antresoli i schodów, które nie będą blokować światła dziennego.