Gry MMORPG to rozrywka na wiele wieczorów, w czasie których nie zabraknie ani przygód, ani emocji. Czym są gry MMORPG i na jakie tytuły warto zwrócić uwagę?

Kto dziś pamięta czasy, gdy internet w domu był luksusem? Obecnie to standard, który dostępny jest w niemal każdym mieszkaniu, a przy okazji otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Internet służy do pracy, nauki, ale co najmniej równie często do rozrywki. Jednym z przykładów popularnego użytkowania internetu domowego są gry, w tym również rozgrywki online. W ten sposób możesz zmierzyć się z innymi osobami z całego świata – jak np. w grach MMORPG. Czym one są?

Gry MMORPG (skrót pochodzi od Massively multiplayer online role-playing game) to rodzaj komputerowych gier fabularnych, w których duża liczba graczy może brać udział w czasie rzeczywistych w rozgrywkach sieciowych. Każdy z uczestników wciela się w wybraną postać i kieruje jej działaniami. Ciężko jednoznacznie określić liczbę graczy wybierających gry MMORPG, szacuje się ją jednak na dziesiątki, a być może nawet na setki milionów na całym świecie.

Do najważniejszych cech charakterystycznych gier MMORPG zalicza się:

styl oparty na grze fabularnej,

proces rozwijania postaci, przez co zyskuje ona nowe/wyższe umiejętności lub poziomy,

występowanie ekonomii pozwalającej na handel między graczami,

system klanów, gildii itp., gdzie gracze mogą dołączać i rozwijać swoje postacie,

występowanie mistrzów gry, którzy nadzorują wirtualny świat przedstawiony,

występowanie administratorów nadzorujących pracę serwera gry.

Internet domowy to szansa na spróbowania swoich sił w najlepsze gry MMORPG. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych tytułów, które zabiorą cię do zupełnie nowego świata.

World of Warcraft

To bezsprzecznie jedna z najlepszych gier MMORPG w historii, a także jedna z najstarszych, w którą wciąż można grać. World od Warcraft został stworzony przez Blizzard Entertainment pod koniec 2004 roku, to co pewien czas wydawane są nowe dodatki, które w jeszcze większej mierze wzbogacają rozgrywkę.

The Elder Scrolls Online

Po premierze Skyrim w 2011 roku seria ta zyskała ogromną popularność, nie można też zapominać o poprzednich, takich jak Morrowind czy Oblivion. W tym przypadku rozgrywka odbywa się jednak online, a na szczególne wyróżnienie zasługuje ogromny świat, który można przemierzać niemal w nieskończoność.

Lord of the Rings Online

Wersja sieciowa kultowego Władny Pierścieni cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników na całym świecie. Zanurz się w świat Śródziemia stworzony przez Johna Ronalda Reuela Tolkiena i przeżyj niesamowite przygody, rozwijając swoją postać i wchodząc w interakcje z innymi graczami.

Guild Wars 2

To gra o równie niemal tak długiej historii jak World of Warcraft, z uwagi na tak mocną konkurencję, jest nieco mniej znana, choć wciąż ma ogromnie wiele fanów. Druga odsłona serii z 2012 roku przypadła do gustu milionów graczy na całym świecie, co pewien czas wydawane są też stosowne rozszerzenia, co miało miejsce np. w 2015 i 2017 roku.

Final Fantasy XIV

Czternasta odsłona Final Fantasy dość istotnie różni się od większości poprzednich części. Po narzekaniach ze strony fanów dokonano gruntownego przemodelowania tutyłu, czym zaskarbiono serca fanów na każdym zakątku globu. Na podkreślenie zasługują również 3 duże dodatki: Heavensward, Stormblood i Shadowrbingers.

Gier w styli MMORPG jest oczywiście znacznie więcej i z pewnością każdy znajdzie tytuł dla siebie. Warto wymienia są jeszcze takie gry jak choćby ION, Age of Conan, Black Desert czy Champions Online oraz oczywiście kultowa Tibia.