Materace twarde - dla kogo wybór tego materaca okaże się dobrym rozwiązaniem?

Subiektywne odczucia względem twardości materaca mogą być nieadekwatne do jego rzeczywistych parametrów.

Zobacz, jak rozpoznać twardość materaca i dobrze dobrać ją do swoich potrzeb.

Co to znaczy, że materac jest twardy?

Teoretycznie pytanie wydaje się łatwe. Twardy materac to ten, który nie ugina się dostatecznie pod naciskiem ciała, a więc powoduje na nie ucisk, utrudnia przepływ krwi, jest niewygodny. Tak podpowiada intuicja. Z drugiej strony – lekarze ponoć zalecają spanie na twardych materacach, bo te mają być zdrowsze dla kręgosłupa. Gdzie więc leży prawda? Jak zwykle pośrodku.

To, czy materac jest twardy, czy miękki, to kwestia jego konstrukcji i komponentów, z jakich został wykonany. Aby ułatwić klientom wybór, producenci materacy oznaczają swoje wyroby odpowiednim symbolem twardości, najczęściej od H1 do H4, przy czym im niższa cyfra, tym bardziej miękki będzie materac.

Dobrze dobrany materac to taki, który dopasowuje się do kształtu ciała pod wpływem jego nacisku lub – w przypadku materacy termoelastycznych – temperatury. Niezależnie od przyjętej w czasie snu pozycji, kręgosłup zawsze powinien być utrzymany w fizjologicznym kształcie. To o takich materacach lekarze mówią, że są twarde i zdrowsze, nawet jeśli opatrzone są symbolem H1. Materace o tej twardości to tak naprawdę materace miękkie, przeznaczone są dla osób o bardzo niskiej wadze i w niektórych przypadkach faktycznie mogą wydawać się twarde.

Dla kogo materac o twardości H3 i H4?

Materace oznaczone tymi symbolami rzeczywiście zasługują na miano twardych, co nie znaczy, że są niewygodne. Wręcz przeciwnie! Są bardzo wygodne dla osób o podwyższonej wadze, które zapadłyby się w materacach oznaczonych symbolem H1 i H2.

Materace oznaczone symbolem H3 polecane są osobom, które ważą przynajmniej 85 kilogramów. Materace oznaczone symbolem H4, potocznie nazywane są bardzo twardymi. Na nich dobrze wyśpią się osoby, których waga przekroczyła 100 kg.

Od powyższych zasad istnieje pewien wyjątek. Twarde i bardzo twarde materace hybrydowe polecane są parom, których waga znacząco się różni.

Co to jest materac hybrydowy i dlaczego nadaje się dla par?

Materac hybrydowy to szczególny rodzaj materaca. O ile klasyczne materace są sprężynowymi lub piankowymi, to materac hybrydowy jest jednym i drugim jednocześnie.