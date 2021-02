Męska pielęgnacja twarzy w trzech prostych krokach!

W dobie pandemii dbanie o siebie zyskało nową odsłonę - domową, lecz na wyższym, świadomym poziomie. Kobiety opanowały tę umiejętność niemalże do perfekcji. A jak zadbać o swój wygląd może mężczyzna? Sprawdźcie, co mamy Wam do zaproponowania!

Współcześni mężczyźni dbają o siebie i wcale się tego nie wstydzą. Nie ma co ukrywać, że męska pielęgnacja stała się też po prostu modna - to taki wyznacznik nowoczesnego dżentelmena. Panowie coraz częściej sięgają po jakościowe kosmetyki, szukają dobrych składów, sprawdzonych marek, polecanych produktów. Rozglądają się za wybranymi produktami niekoniecznie w najbliższych drogeriach, ale coraz częściej decydują się na ekskluzywne zakupy czy przeszukują sklepy internetowe z wyższej półki. Mężczyźni nie chcą już posiłkować się kosmetykami swoich drugich połówek, chcą czegoś, co jest stworzone specjalnie dla nich, co sprosta ich wymaganiom. Coraz częściej również odwiedzają barber shopy, gdzie wyszkoleni profesjonaliści dbają o ich włosy, twarz, zarost, ale też dobre samopoczucie. Jak przedłużyć taki efekt w domowym zaciszu, nie rezygnując z profesjonalnych produktów dostępnych w salonach fryzjerskich? Odpowiedzią na wszystkie potrzeby jest najnowsza linia męskich kosmetyków, Refresh & Restore, od jednej z najpopularniejszych marek w barberskim świecie - Reuzel.

Męska marka pod tajemniczą nazwą - dlaczego akurat oni? Reuzel to marka profesjonalnych kosmetyków dla mężczyzn, która wyrosła ze świata barberingu i stale poszerza swoją ofertę o produkty do stylizacji, pielęgnacji oraz golenia. Nie zapominają przy tym o wskazówkach od swoich fanów i klientów. I tak jest też tym razem - stworzyli przemyślaną linię do pielęgnacji twarzy biorąc pod uwagę najnowsze trendy i potrzeby współczesnych mężczyzn. 3 proste kroki do męskiej pielęgnacji twarzy - czy mogłoby być łatwiej? Linia Reuzel Refresh & Restore to siła w swojej prostocie, której zadaniem jest odświeżenie i regeneracja skóry. Trzy nieskomplikowane w użyciu kosmetyki - oczyszczający sztyft do mycia twarzy, nawilżający krem oraz intensywny krem energetyzujący pod oczy stworzą idealny i wystarczający zestaw do pielęgnacji skóry twarzy dla każdego mężczyzny. W składzie znajdują się pielęgnujące składniki pochodzenia naturalnego, takie jak pobudzająca kofeina, nawilżający wyciąg z nagietka, Masło Shea o działaniu przeciwutleniającym, oraz intensywnie odżywiający olejek morelowy. Po pierwsze oczyszczenie twarzy Podstawą prawidłowej pielęgnacji jest dokładne oczyszczenie twarzy z wszelkich zanieczyszczeń czy nadmiaru sebum. Do tego świetnie sprawdzi się Sztyft do mycia na sucho. Dlaczego ten produkt jest taki wyjątkowy? Po pierwsze - nie ma na Polskim rynku drugiego kosmetyku w takiej formie, a po drugie - doskonale usuwa z twarzy wszelkie zanieczyszczenia pozostawiając skórę odświeżoną, gładką i miękką bez uczucia “ściągnięcia”.