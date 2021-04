Chorwacja – co zobaczyć w drodze nad morze?

Wakacje w Chorwacji kojarzymy przede wszystkim z plażowaniem, kuchnią i zabytkami. Słusznie, ale w głębi kraju czekają na nas prawdziwe skarby natury, które po prostu trzeba zobaczyć!

Pierwszy na naszej liście Park Narodowy Jezior Plitwickich niekoniecznie pasuje do definicji „nieznanej” Chorwacji. To najchętniej odwiedzane przez turystów miejsce w kraju poza nadmorskimi miastami i kurortami. Nie bez powodu – tutejsze jeziora to prawdziwy cud natury, jakiego nie znajdziemy nigdzie na świecie. Na park składa się zespół 16 jezior krasowych, połączonych ze sobą licznymi wodospadami, rzekami i strumieniami. Park dzieli się na dwie części – jeziora Górne i Dolne.

Tym razem zaproponujemy Czytelnikom wyprawę do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, gdzie zobaczyć można obłędnie piękne jeziora, wodospady i jaskinie, zajrzymy też do niewielkiej, zabytkowej Krapiny i leżącego nieopodal niesamowitego zamku w Trakošćanie. Na naszej trasie znajdzie się też zbudowany na planie gwiazdy Karlovac, stolica chorwackiego piwa oraz niewielka wioska Smiljan, rodzinna miejscowość genialnego wynalazcy, Nikoli Tesli. Ruszamy odkrywać mniej znaną Chorwację!

Po Parku poruszamy się widowiskowymi drewnianymi kładkami, które zapewniają fantastyczne widoki oraz bitymi drogami. Zarząd Parku wyznaczył cztery najbardziej atrakcyjne turystycznie trasy o różnej długości i poziomach trudności, do dyspozycji turystów są także kursujące po jeziorach elektryczne statki wycieczkowe i elektryczne autobusy przewożące gości pomiędzy najbardziej atrakcyjnymi punktami widokowymi. Warto przyjechać wcześnie rano, tuż po otwarciu Parku, by uniknąć tłumów turystów. Luźniej robi się także po południu, gdy zorganizowane grupy już wyjeżdżają, a zachód słońca nad jeziorami to naprawdę magiczny moment. Można zaplanować nocleg w okolicy, co pozwoli nam zarówno znaleźć się na trasie przed większością turystów, jak i pozostać w Parku do zamknięcia.

Fauna i flora parku jest niezwykle ciekawa i zróżnicowana. Występują tu obok siebie gatunki rośli śródziemnomorskich i tych charakterystycznych dla innych obszarów Europy. Ponad 70 gatunków to endemity, rosnące tylko na obszarze Parku. W okolicznych lasach rosną głównie buki, świerki i jodły, niektóre z nich liczą sobie po kilkaset lat. Żyje tu także wiele dzikich zwierząt – zarówno duże drapieżniki, takie jak niedźwiedzie czy wilki, ale też gady takie jak węże czy salamandry. W przejrzystej wodzie zobaczymy niezliczone ryby, m. in. strzeble potokowe, pstrągi, klenie czy sprowadzone przez człowieka wzdręgi.

W bliższej i dalszej okolicy Plitwic znajduje się jeszcze kilka miejsc, do których nie docierają zwiedzający. Są to prawdziwe perełki. Należą do nich miasteczko Krapina i leżący nieopodal zamek Trakošćan. Pierwsze wzmianki o średniowiecznej Krapinie pochodzą z XII wieku. Miasto chętnie było wybierane na rezydencję przez słynnych rodów szlacheckich Chorwacji i Węgier. Miasteczko do dziś posiada ciekawe Stare Miasto i pozostałości warownej twierdzy, jednak największą atrakcją jest Muzeum Krapińskich Neandertalczyków. W pobliskiej jaskini odnaleziono szczątki kilkudziesięciu ludzi pierwotnych, liczące sobie ok. 100 tysięcy lat. Praczłowiek z Krapiny umiał posługiwać się ogniem i wykonywał narzędzia z kości i kamienia. Żywił się mięsem słoni, niedźwiedzi i jeleni, których pozostałości znaleziono w czasie wykopalisk. Wokół muzeum znajduje się park, w którym można zobaczyć wykonane w kamieniu sceny z życia codziennego krapińskiego praczłowieka. Leżący nieopodal Krapiny zamek Trakošćan z XIII wieku jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych zamków w Chorwacji i z pewnością najbardziej romantycznym. Dodatkowego uroku dodaje mu położenie nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie. W pieczołowicie odrestaurowanej twierdzy podziwiać możemy nie tylko fortyfikacje, ale też elementy uzbrojenia. Największą atrakcją pałacu jest jego oryginalne wyposażenie pozostawione przez rodzinę Drašković początkiem II wojny światowej. Miłośnicy fotografii (i atrakcyjnych selfie!) odnajdą tu prawdziwy raj.

Kolejnym punktem na trasie naszej wyprawy będzie Karlovac. Miasto kojarzy się przede wszystkim z najsłynniejszym chorwackim piwem Karlovačko, lecz nie spotkamy tu tłumów turystów. Tym bardziej warto tu zajrzeć, by zanurzyć się w spokojnej, nieco leniwej atmosferze starego miasta. Co ciekawe, niektórzy nazywają Karlovac „gwiezdnym miastem” bowiem powstało jako forteca, której nadano kształt gwiazdy za pomocą wałów i sześciu bastionów. Ulice miasta biegną równolegle, by spotkać się na głównym placu. Jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w zabytkowym centrum jest imponujący kościół Trójcy Przenajświętszej. Warto też zajrzeć do Muzeum Miejskiego. Generalnie starówka jest sympatyczna i klimatyczna, działa tu wiele niedrogich knajpek, gdzie skosztować można chorwackich specjałów nie wydając majątku. I oczywiście popić tutejszym piwem, rewelacyjnie gaszącym pragnienie w gorące dni. Na obrzeżach miasta, które otoczone jest czterema rzekami, znajdują się zachęcające do spacerów tereny zielone i parki. Warto odwiedzić jedyne w Chorwacji akwarium słodkowodne – Aquatica