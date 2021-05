Idzie lato, dostosuj zegarek do stroju

Wygląd czasomierza tradycyjnego winien być minimalistyczny oraz osłabiony, dzięki czemu nie przyciąga zbytnio uwagi, jednak stanowi on dokładnie dobranie modnego stroju.

Tradycyjne czasomierze nie opierają się wpływom krótkotrwałej popularności oraz mają doskonały design. Powłoka winna być stosunkowo niewielka, natomiast prowadzące odcienie tarczy to biel czy czerń. Najlepiej, by zegarek miał rzemienny pasek, niemniej teraz jeszcze powszechniej uznawane są również niezwykle delikatne bransoletki. Eleganckie zegarki zaznaczają także status właściciela i podają duży prestiż oraz warsztat fabryki, jaka stworzyła tak wielkie arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej. Natomiast, jak dobrać zegar do stroju?

Wygląd czasomierza tradycyjnego winien być minimalistyczny oraz osłabiony, dzięki czemu nie przyciąga zbytnio uwagi, jednak stanowi on dokładnie dobranie modnego stroju. Tradycyjne czasomierze nie opierają się wpływom krótkotrwałej popularności oraz mają doskonały design. Powłoka winna być stosunkowo niewielka, natomiast prowadzące odcienie tarczy to biel czy czerń. Najlepiej, by zegarek miał rzemienny pasek, niemniej teraz jeszcze powszechniej uznawane są również niezwykle delikatne bransoletki. Eleganckie zegarki zaznaczają także status właściciela i podają duży prestiż oraz warsztat fabryki, jaka stworzyła tak wielkie arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej. Natomiast, jak dobrać zegar do stroju?

Jak wybrać zegar do ubioru?

Generalna reguła doboru czasomierzy jest niezwykle prosta: im bardziej formalny jest ubiór, tymże zegar winien być niezwykle osłabiony. Przy luźnych ubiorach każualowych oraz sportowych praktycznie każdy model czasomierza jest dopuszczalny. A na przeciwległym końcu odzieżowej skali, więc przy strojach formalnych (frak, smoking, żakiet), jedynym dobrym doborem jest doskonały zegar o konkretnym wzornictwie, na ciemnym pasku. Wobec dużej różnorodności typów czasomierzy oraz wykorzystywanego wzornictwa, ciężko określić jednoznaczne założenia wyboru.

Elegancki zegar męski jako podstawa formalnego dress code

Wybierając zegarek do garnituru, należy dobrze przeanalizować wszystko, co powiązane jest z doborem, gdyż zegar garniturowy stanowi ważny szczegół eleganckiego outfitu. Jest parę wskazówek, wskazujących na to, czym się sugerować oraz naprawdę, należałoby się do nich dopasować. Podkreśla się przede wszystkim, iż elegancki zegarek męski dostępny w zegarkicentrum.pl do garnituru winien być współmierny do ciała mężczyzny. Oraz jednak od paru sezonów są modne czasomierze z wysoką tarczą, to takie rodzaje specjaliści radzą dostosowywać do casualowych stylizacji. Średnica doskonała w wypadku czasomierza zakładanego do drogiego stroju winna mieć od 35 do 40 milimetrów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mężczyzna ma wielki nadgarstek.

Zegar do garnituru – przede wszystkim prostota

Dobór akcesoriów do eleganckiego stroju to dość karkołomne zadanie, jakie potrzebuje zwrócenia uwagi na mnóstwo elementów. Natomiast jeżeli skoncentrujemy się na pierwszych regułach, bez kłopotu sobie z nim poradzimy. Już na samym początku należałoby podkreślić, iż nie każdy zegar męski będzie pasował do garnituru. Zegarki sportowe o niebanalnych wyglądach niestety nie będą doskonałym doborem do tak drogiego stroju. Powinniśmy zatem unikać niestosowanych połączeń i kierować się określoną regułą, iż mniej z zasady oznacza więcej. Stawiając na klasykę i prostą formę, otrzymujemy nie jedynie zegar o wszechstronnym przeznaczeniu, lecz także dodatek, jaki będzie pasował do każdego ubioru oraz sytuacji.

Strój casualowy

To styl zbliżony do sportowego garnituru, tylko swobodniejszy. Pasować zatem będzie do niego dużo czasomierzy. Czasomierze mogą być tu większe oraz grubsze i z mocnymi odcieniami na tarczy, wskazówkach czy pasku. Może to być zegarek na pomarańczowym rzemyku oraz z pomarańczowymi wskazówkami. Oraz to nie jedynie dla pań. Pasuje do swetra, luźnej koszuli oraz skórzanej kurtki. Pamiętaj o tymże, iż do stroju casual pasują ekstrawaganckie czasomierze, natomiast gdy wybierzesz taki do stroju, pamiętaj by zneutralizować pozostałe elementy. Niech zegar na czerwonym rzemyku oraz z czerwoną tarczą będzie głównym, charakteryzującym się detalem ubioru oraz niech nie gryzie się z pozostałymi akcesoriami, na przykład złotymi sznurówkami od butów.