Jak nosić tęczowe skarpetki z dumą? Na każdym kroku być sobą!

Właśnie rozpoczęliśmy Pride Month, ustanowiony celem upamiętnienia nowojorskich zamieszek Stonewall w 1969 r. Od tego roku, już ponad 50 lat, trwa walka o prawa osób LGBT+.

Tymczasem Polska po raz kolejny ląduje na ostatnim miejscu rankingu jako najbardziej homofobiczne państwo w Unii Europejskiej. Polski biznes nieśmiało reaguje na ten kryzys. Asekurancka polityka nie nakłania korporacji i przedsiębiorców do ujawniania odważnych stanowisk publicznych. Czy znajdziemy wyjątki od tej reguły?

Many Mornings to łódzki producent skarpetek nie do pary, tj. takich, w których lewa skarpetka różni się od prawej. To rodzinny kapitał, związany z dziewiarskimi i tekstylnymi tradycjami regionu łódzkiego, który nie uległ pokusie delegowania produkcji na Bliski lub Daleki Wschód. Dzięki temu udaje się zachować kontrolę nad jakością produktu i etyką zatrudnienia. Niemniej, ważne w życiu firmy są także inne wartości. Many Mornings to kolorowe skarpetki, które same w sobie konotują różnorodność. Dlatego inkluzywna komunikacja jest jednym z najważniejszych drogowskazów w codziennych działaniach.

„Skarpetki nie do pary - lewa inna niż prawa - dobrze wiedzą, że piękna całość składa się z różnych elementów. Na co dzień celebrujemy różnorodność: chcemy tworzyć świat, w którym każdy będzie czuł się dobrze sam ze sobą – mówi Maciek Butkowski, EO & CoFounder Many Mornings - Co roku wspieramy ponad 20 organizacji pozarządowych, dlatego teraz - gdy Polska po raz kolejny znalazła się na ostatnim miejscu w UE w rankingu badającym poziom równouprawnienia osób nieheteroseksualnych - na naszej liście nie mogło zabraknąć NGO wspierających społeczność LGBT+. Kolorujemy stopy już w 28 krajach na świecie, ale to właśnie Polska, gdzie pracujemy i produkujemy skarpetki zajmuje ważne miejsce w naszym sercu.”