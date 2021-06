Podstawowe zasady Feng Shui. Jak je wykorzystać w swoim domu?

Harmonia, porządek, piękno i nieprzywiązywanie się do rzeczy to główne zasady Feng Shui.

Stosowanie się do nich sprawia, że w każdej przestrzeni udaje się stworzyć warunki idealne do pracy, wypoczynku bądź budowania solidnych podstaw związku. Jak wykorzystać Feng Shui w swoim domu? Na co zwrócić uwagę?

Co to jest Feng Shui?

Feng Shui powszechnie kojarzy się z wystrojem wnętrz, lecz w rzeczywistości jest to ważny element filozofii Tao. W taoizmie zakłada się, że wszystko wypełnia energia Qi, a Feng Shui formy i kształty w naszym otoczeniu wpływają na jej niezakłócony przepływ. Energia powinna docierać swobodnie do każdego zakamarka pomieszczenia, gdyż w przeciwnym razie pomyślność i zdrowie może opuścić domowników. siła obróci się przeciwko domownikom. Zakłócony przepływ energii Qi sprawia, że mieszkańcy domu zaczynają się kłócić, tracą zapał do pracy lub nie potrafią zapomnieć o stresie.

W Feng Shui równoważy się pierwiastek żeński i męski, yin i yang by wprowadzić we wszystkie sfery życia miłość, zdrowie, harmonię, karierę, powodzenie i bogactwo. Stosowanie się do zasad Feng Shui pomaga rozwiązać wiele problemów, gdy inne sposoby radzenia sobie z nimi zawiodły.

Zasady Feng Shui

W Feng Shui stosuje się trzy podstawowe zasady: harmonia i piękno, porządek oraz nieprzywiązywanie się do rzeczy. Przez harmonię i piękno rozumie się unikanie ostrych i szpiczastych krawędzi. Zastępuje się je łagodniejszymi, opływowymi formami. Można przyrównać ich kształt to falującej wody. Piękno jest natomiast kwestią subiektywną - każdy powinien sam wybrać przedmioty, które uważa za piękne. Ustawienie ich w pomieszczeniach sprawi, że wnętrza wypełnią się dobrą energią.

Porządek w Feng Shui odzwierciedla spokój ducha i poukładane życie. Bałagan, kurz oraz porozrzucane wszędzie niepotrzebne rzeczy sprawiają, że w domu gromadzi się negatywna energia. Regularne sprzątanie sprawia, że dom jest wolny od blokad i zastojów we wszytskich dziedzinach zycia. oczyszcza się ze złych bodźców. Zamiast nich wnętrza wypełnia potegując szczęście i radość. Nie bez powodu mówi się więc, że najważniejsze zmiany zaczyna się od posprzątania swojego otoczenia.

Nieprzywiązywanie się do rzeczy ma natomiast ułatwiać rozstawanie się z przedmiotami, które do siebie nie pasują lub przestają być potrzebne. Dom powinny wypełniać tylko te rzeczy, które są niezbędne lub piękne. Pozostałe sprzęty, meble, ubrania bądź inne przedmioty powinno się oddać lub wyrzucić. Minimalizm jest bowiem ważnym elementem Feng Shui.

Zasady Feng Shui w domu - o czym pamiętać?

Niedoświadczone osoby mają sporo problemów z porządkowaniem przestrzeni w zgodzie z zasadami taoizmu. Konsultant Feng Shui pomaga zmienić aranżację poszczególnych przestrzeni - podczas spotkania z nim omawia się zarówno kolorystykę wnętrz i układ pomieszczeń, jak i dobór mebli oraz sposób użytkowania poszczególnych pokoi jak i ustawienia przedmiotów codziennego użytku.

Feng Shui w korytarzu

W Feng Shui ważnym elementem jest wejście do domu, przez które wprowadza się złą lub dobrą energię. Przestronne, jasne i estetyczne wejście sprawia, że dom wypełni się pozytywną siłą, która oddziałuje na domowników i gości. W tej części domu warto umieścić dekoracje w postaci kwiatów lub obrazów, zamiast skupiać się wyłącznie na funkcjonalności.

Feng Shui w kuchni i salonie

W kuchni jak najwięcej rzeczy powinno być schowane. Blat i stół powinny być czyste i schludne. Ustawianie na nich licznych akcesoriów, sprzętów lub jedzenia, gdy nikt nie spożywa posiłku, jest błędem. Przepływ energii zostaje zakłócony. Podobnie jest w przypadku, gdy środek salonu zostanie zastawiony meblami. Kanapa bądź fotel powinny być dosunięte do ściany, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa a oczy domowników mogą swobodnie wędrować po wolnej przestrzeni.

Feng Shui w sypialni

Sypialnia zgodna z zasadami Feng Shui nie powinna być wyposażona w telewizor ani meble lub sprzęty przeznaczone do pracy. Powinno się w niej wyłączenie odpoczywać lub zażywać intymności. Delikatnie przyćmione światło, kadzidełka lub świece oraz miękkie poduszki i koce to główne elementy wystroju tego pomieszczenia.

Feng Shui w pokoju dziecięcym

W pokojach dziecięcych ważne jest natomiast stawianie na subtelne i delikatne formy, które uspokajają maluchy i pomagają im wypoczywać. Wskazana jest rezygnacja z jaskrawych kolorów i syntetycznych materiałów - w ich miejsce w dziecięcym pokoju powinny pojawić się pastelowe, jasne barwy i naturalne materiały, w szczególności drewno.

Materiał przygotowany przez korinafengshui.com