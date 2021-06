Hybryda na paznokciach – czy na jej temat wiesz już wszystko?

Dziś króluje na dłoniach niemalże każdej kobiety. Hybryda – dzięki niej paznokcie wyglądają nienagannie i co ważne, pozwala na jakiś czas zapomnieć o ich malowaniu.

Idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym? Zdecydowanie! Oto garść ciekawostek na temat manikiuru hybrydowego.

Czym w ogóle jest hybryda?

Panom z pewnościom słowo hybryda kojarzy się z rodzajem napędu samochodów. Być może lakiery hybrydowe coś z mocy i wytrzymałości najnowszych technologii mają, jednak chodzi w nich o to, że łączą tradycyjne malowanie płytki (jak zwykłym lakierem) z utwardzaniem koloru przy pomocy lampy UV lub UV LED. To dlatego ten rodzaj manikiuru wytrzymuje do dwóch czy nawet trzech tygodni, nie ściera się, nie odpryskuje i w zasadzie można z nim robić wszystko od zmywania naczyń po prace ogrodowe, mając pewność, że paznokcie zostaną nienaruszone. Nic dziwnego, że kobiety oszalały na jego punkcie.

Mając do wyboru ciągłe poprawki lub święty spokój, każda z pań wybierze to drugie. Zwłaszcza, że dziś wizyta u manikiurzystki nie rujnuje portfela i stać na nią każdego.

Zielone światło dla hybrydy w ciąży

Przyszłe mamy chcąc zrobić sobie manikiur hybrydowy, powinny wziąć pod uwagę dwie kwestie. Pierwszą z nich jest kondycja paznokci. Jeśli są łamliwe, słabe, kruszą się lub pojawiła się na nich np. grzybica – lepiej odczekać ze stylizacją i najpierw zadbać o poprawę płytek. Po drugie, ważny jest skład samych lakierów – nie może zawierać formaldehydu. Na szczęście kobiety w ciąży mają tak duży wybór bezpiecznych produktów, także tych topowych marek z Polski (do kupienia tutaj: https://makeup.pl/brand/601388/), że bez trudu znajdą dla siebie ulubiony kolor.

Czy może być jeszcze lepiej?

Z hybrydą jest tak, jak ze wszystkim – zawsze można sprawić, by była lepsza i trwalsza. Jak? Jest na to kilka patentów. Należy pamiętać, że dobrze wykonany manikiur trzyma się około dwóch tygodni. Ten czas może ulec skróceniu, jeśli lakier jest nakładany na źle przygotowaną płytkę, tzn. niewygładzoną, nieodtłuszczoną, z nieodsuniętymi skórkami lub co gorsza, z pozostałościami po poprzednim zabiegu. Warto zainwestować w dobra bazę – gwarantuję trwałość położonego koloru.

Nie bez znaczenia pozostaje czas utrwalania hybrydy pod lampą. Zbyt krótki – skutkuje samoistnym odpadaniem manikiuru lub podatnością na zarysowania, zbyt długi – może szkodzić skórze.

Wszędzie należy zachować umiar. Z nakładaniem lakieru także. Prawda jest także, że im cieńsza warstwa, tym manikiur lepiej się trzyma.

Grzechy popełniane przy usuwaniu hybrydy

Panie broniące się przed wykonaniem hybrydy podkreślają, że to zabieg niszczący paznokcie. Poniekąd jest to prawda, jednak tylko w przypadku źle wykonanego lub zdjętego lakieru. Jeśli wszystko zostaje przeprowadzone według sztuki manikiuru, płytki nie mają prawa ulec osłabieniu i łamaniu. Co należy do najczęstszych przewinień?

– Usuwanie hybrydy pilnikiem! To błąd znajdujący się na samej górze popełnianych grzechów. Nie pilnik a striper, w dodatku na uprzednio zmiękczone zmywaczem paznokcie.

– Używanie tradycyjnych płatków kosmetycznych. Są absolutnie zakazane, ponieważ ich włókna w połączeniu z acetonem przyklejają się do lakieru. Uzyskuje się efekt przeciwny do pożądanego. Konieczne są waciki bezpyłowe. Niezbędna jest także grubsza folia specjalnie przeznaczona do tego zabiegu.

– Brak cierpliwości i zbyt szybkie zdejmowanie hybrydy. Jeśli hybryda nie chce odejść, czyli aceton nie zmiękczył jej dostatecznie, nie należy jej w żadnym wypadku odrywać lub ścierać pilnikiem. Kto tak robi, tylko trwoni Twoje pieniądze. Rozwiązaniem jest przytrzymanie folii na trochę dłużej. Tylko tyle i aż tyle, by zrazić się do kolejnego manikiuru hybrydowego.

Materiał przygotowany przez makeup.pl