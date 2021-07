Aranżacje według potrzeb

W pełni wyposażone efektowne wnętrza – od projektu do realizacji. Kompleksowe usługi cieszą się coraz większym uznaniem klientów indywidualnych oraz deweloperów. Jak to wygląda w praktyce na polskim rynku? Pytamy Annę Czub z Galerii Venis.

Galerie Venis rozpoczęły działalność w 1993 r. Co się zmieniło w tym czasie? Początek lat 90. to niedobór wszystkiego, niska jakość, ale też początek kształtowania się nowego poczucia smaku. To, co uchodziło wtedy za piękne, dziś już jest trudne do zaakceptowania. Nie wiążę się to z przemijającą modą, lecz europeizacją polskiego gustu, odejściem od wschodnich wpływów. Zastanawialiśmy się też, jak funkcjonować w zmienionym świecie po upadku komunizmu. Było to i trudne, i fascynujące. Trafiliśmy wtedy na firmy z południa Europy, jakich nie znano w Polsce. Dziś również korzystamy głównie z włoskich i hiszpańskich produktów, ale też otwieramy się na inne kierunki. Dobrym przykładem są różnorodne wzorniczo meble holenderskie.