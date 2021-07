Relaks w SPA dla zdrowia i urody

Odpoczynek, wyciszenie, zmniejszenie wewnętrznego napięcia, błogi relaks w otoczeniu przyrody mają dobroczynny wpływ na organizm: ciało i umysł się regenerują, poprawia się nasze zdrowie, odporność i samopoczucie. Łatwo o to w Manor House SPA - najlepszym holistycznym hotelu SPA w Polsce.

Większość z nas żyje zbyt szybko, w ciągłym pośpiechu, stresie, co nie służy zdrowiu, urodzie ani jakości życia. Ludzie, którzy potrafią wypoczywać, rzadziej się przeziębiają i mniej chorują, bo stan relaksu zwiększa odporność. Zrelaksowani mamy lepszą pamięć (poprawia się praca mózgu), mniejsze napięcie mięśniowe (organizm sprawniej funkcjonuje i szybciej się regeneruje). Relaks wpływa też na lepszą figurę, spowalnia procesy starzenia i poprawia pogodę ducha, dlatego tak ważne jest praktykowanie relaksowania się.

Mazowiecki kompleks Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów***** - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - jest oazą ciszy i spokoju, położoną z dala od miejskiego zgiełku, ale z dobrym dojazdem (niedaleko trasy Warszawa-Kraków, tylko 130 km od stolicy). Otacza go przepiękny, zabytkowy park z idealnym do silwoteraipii starodrzewem, Witalną Wioską® SPA, w której warto oddać się rytuałom zdrowia pod gołym niebem i Ogrodem Medytacji, gdzie można czerpać z energii natury w Kamiennym Kręgu Mocy, przejść ścieżką energetycznej spirali lub labiryntu – repliki tego z katedry w Chartres, pomedytować w Ogrodzie Zen lub przy Piramidzie Horusa. Świeże powietrze (warto pamiętać o głębokim oddychaniu), bliskość przyrody, dobra aura tego miejsca odprężają, koją zmysły, poprawiają nastrój i dodają sił witalnych.

Woda w bezchlorowym basenie Manor House SPA relaksuje, odświeża i pielęgnuje skórę. Podczas kąpieli w ramach Pokojowego Program SPA dodane do wody sole z drogocennymi dla organizmu mikroelementami wchłaniają się skutecznie przez skórę i odżywiają ją. Lecznicze kąpiele ofuro w wysokich wannach, dzięki ciśnieniu wywołanemu przez wysoki słup wody, działają prozdrowotnie na organizm. Warto wypróbować kąpieli w dwuosobowych wannach Duo Ofuro by Manor House, które łączą relaks z romantycznymi chwilami we dwoje.

Idź na masaż