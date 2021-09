Nowy trend – enoturystyka

Polacy nauczyli się pić wino, a zainteresowanie enologią, czyli winoznawstwem, stale rośnie. Nie sięgamy już po przypadkowe trunki. Pasjonaci wina gotowi są na bliskie i dalekie podróże, aby odkryć dla siebie wyjątkowe dzieła sztuki winiarskiej.

Takim miejscem jest malownicza Winnica Niemczańska, stworzona przez pięciu przyjaciół. Włożyli w nią całą swoją pasję, miłość do natury i wina. Dodali też wiedzę, doświadczenie i cierpliwość – cechy niezbędne do powstania wybornych win.

Winnica w Niemczy położona jest na 5 hektarach nasłonecznionych zboczy wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich. To wyjątkowe miejsce to prawdziwa perła, którą można się cieszyć wybierając polskie szlaki winne. Bogata, pełna minerałów lessowa ziemia pozwala na produkcję unikatowych pod względem smaku i aromatu win. W winnicy posadzono zarówno klasyczne, jak i nowoczesne szczepy winorośli (więcej przeczytać można na http://winnicaniemczanska.pl ).

Hotel Niemcza Wino & SPA jest miejscem, które powinien odwiedzić każdy miłośnik wina chcący poznać polskie winnice na Dolnym Śląsku. Kosztując pieczołowicie wyselekcjonowanych trunków, można spędzić tu leniwe popołudnie w pięknym parku i smakując lokalne aromaty uwalniające się w bukiecie wina, podziwiać wspaniałe widoki tej części Dolnego Śląska. Hotel Niemcza Wino & Spa to również doskonała baza wypadowa do okolicznych winnic. Na miejscu można wypożyczyć rower, tradycyjny lub elektryczny, na którym w kilkadziesiąt minut można przemieścić się do Winnicy Bielawskiej czy Wino Spod Ślęży.