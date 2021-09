Drukarka dla ucznia – co jest ważne, jak dobrze wybrać?

Drukarka dla ucznia jest tak samo ważna jak ergonomiczne krzesło czy dobry plecak. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne śmiało możemy dziś zaliczyć do niezbędnych przyborów szkolnych.

Zakup tej „domowej pomocy dydaktycznej” warto jednak dobrze przemyśleć, aby nie nadszarpnąć domowego budżetu i wybrać właściwie. W końcu to inwestycja na kilka lat.

Ktoś może zapytać: czy naprawdę w czasach internetu i chmury drukarki mają rację bytu? Otóż zdecydowanie tak i jest po temu co najmniej kilka powodów.

Przede wszystkim zdrowiej jest przeczytać tekst wydrukowany na kartce niż nieustannie wpatrywać się w ekran, a do notatek czasem warto dołączyć wydrukowaną mapę, wykres czy ilustrację. Warto też pamiętać, że dzisiejsze drukarki i urządzenia wielofunkcyjne drukują nie tylko dokumenty na papierze A4, ale świetnie (i taniej niż w fotolabie) poradzą sobie ze zdjęciami na papierze fotograficznym.

Nie tylko druk

Są sytuacje, w których możliwość zeskanowania lub skopiowania czegoś jest bardzo pomocna. Jeśli Twój budżet na to pozwala, spraw swoim podopiecznym urządzenie wielofunkcyjne. Skorzystają na tym wszyscy domownicy. Dlaczego? Urządzenia wielofunkcyjne integrują w jednej maszynie kilka bardzo istotnych funkcji (drukarka, skaner, kopiarka)a dzięki temu uczeń ma pod ręką zawsze to, co jest mu najbardziej potrzebne.

Dobrze jeśli urządzenie pozwala drukować bezprzewodowo po WiFi bezpośrednio z telefonu czy tabletu- to rozwiązanie jest bardzo wygodne, szczególnie dla młodzieży.

Laser czy atrament

Współczesne piezoelektryczne drukarki atramentowe są zdecydowanie tańsze w eksploatacji od porównywalnych urządzeń laserowych. Niezależne badania niezbicie pokazują też, że atramentowe drukarki firmy Epson potrafią w tej samej cenie wydrukować nawet 2 razy więcej stron w porównaniu do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych i aż 4,5 raza więcej stron w porównaniu do kolorowych drukarek laserowych i kopiarek.

W przeciwieństwie do innych drukarek, EcoTank posiada duże pojemniki, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem, co znacząco pozwala obniżyć koszty. Komplet tuszów dostarczanych wraz z drukarka wystarczy nawet na trzy lata, a zanim nastąpi konieczność uzupełnienia pojemników użytkownik wydrukuje tysiące stron. Niewymagająca użycia ciepła głowica drukująca PrecisionCore słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji. Dzięki tej technologii bardzo znacząco można obniżyć też zużycie prądu, a co za tym idzie rachunki, ale też wpływ na środowisko.

Inwestycja na start to mniejsze wydatki w przyszłości

Czasem warto więcej zapłacić za samo urządzenie, aby sama eksploatacja była tania i nie zaskakiwała częstymi dodatkowymi kosztami. Właśnie dlatego warto wybrać drukarki atramentowe Epson z systemem stałego zasilania w atrament EcoTank. Instalacja jest prosta, uzupełnianie nie powoduje zabrudzeń, a niezawodna konstrukcja gwarantuje kolejne strony doskonałych wydruków.

Drukarki Epson objęte są standardową gwarancją, którą można promocyjnie wydłużyć nawet do trzech lat.

Co ważne do 30 września obowiązuje promocja w czasie której zakup wybranych drukarek, skanerów i projektorów Epson premiowany jest roczną subskrypcją pakietu Microsoft 365 Personal. Warto skorzystać z okazji.

Oto kilka propozycji, wartych rozważenia:

Epson L3251

Kompaktowa drukarka EcoTank typu 3 w 1 z funkcjami Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct ma wszystko, czego potrzeba, łącznie z przyciągającym wzrok panelem sterowania. To niezawodne urządzenie zamiast kartridży wykorzystuje zaawansowany system napełniania pojemników z atramentem oraz proste w użyciu butelki z atramentem. Dzięki dołączonemu zapasowi atramentu, który wystarczy nawet na trzy lata, pozwoli zaoszczędzić do 90% na kosztach atramentu. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu.

Epson L4260

Dla tych, którzy łączą pracę z domu z edukacją zdalną swoich pociech, a co za tym idzie drukują więcej i częściej, przeznaczony jest model Epson L4260. Ten łatwy w obsłudze model jest fantastycznym rozwiązaniem dla zapracowanych domowników. Zawiera ten sam,co model L3251, udoskonalony system napełniania z nowymi butelkami z atramentem, który zaprojektowano tak, aby ograniczyć ryzyko rozlania czy chlapania. Drukarka wyposażona jest też w ekran LCD o przekątnej 3,7 cm, czytnik kart SD oraz funkcję druku dwustronnego. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 14 000 stron w czerni i 5200 stron w kolorze.

Epson L8160

To coś dla miłośników fotografii (nawet 2300 wysokiej jakości zdjęć na jednym zestawie butelek z atramentem), ale nie tylko. Także jako główne urządzenie w domu, gdzie cała rodzina dużo drukuje (szkoła, studia, praca zdalna). Dzięki pełnej obsłudze Wi-Fi, Wi-Fi Direct oraz łączności Ethernet można z łatwością zintegrować drukarkę z istniejącą już infrastrukturą domową. Można również drukować z kart SD i urządzeń pamięci masowej USB, korzystając z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm.

