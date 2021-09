Drukarka dla ucznia – co jest ważne, jak dobrze wybrać?

Drukarka to coś czego uczeń potrzebuje na co dzień

Drukarka dla ucznia jest tak samo ważna jak ergonomiczne krzesło czy dobry plecak. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne śmiało możemy dziś zaliczyć do niezbędnych przyborów szkolnych.

Zakup tej „domowej pomocy dydaktycznej” warto jednak dobrze przemyśleć, aby nie nadszarpnąć domowego budżetu i wybrać właściwie. W końcu to inwestycja na kilka lat. Ktoś może zapytać: czy naprawdę w czasach internetu i chmury drukarki mają rację bytu? Otóż zdecydowanie tak i jest po temu co najmniej kilka powodów. Przede wszystkim zdrowiej jest przeczytać tekst wydrukowany na kartce niż nieustannie wpatrywać się w ekran, a do notatek czasem warto dołączyć wydrukowaną mapę, wykres czy ilustrację. Warto też pamiętać, że dzisiejsze drukarki i urządzenia wielofunkcyjne drukują nie tylko dokumenty na papierze A4, ale świetnie (i taniej niż w fotolabie) poradzą sobie ze zdjęciami na papierze fotograficznym. Nie tylko druk Są sytuacje, w których możliwość zeskanowania lub skopiowania czegoś jest bardzo pomocna. Jeśli Twój budżet na to pozwala, spraw swoim podopiecznym urządzenie wielofunkcyjne. Skorzystają na tym wszyscy domownicy. Dlaczego? Urządzenia wielofunkcyjne integrują w jednej maszynie kilka bardzo istotnych funkcji (drukarka, skaner, kopiarka)a dzięki temu uczeń ma pod ręką zawsze to, co jest mu najbardziej potrzebne. Dobrze jeśli urządzenie pozwala drukować bezprzewodowo po WiFi bezpośrednio z telefonu czy tabletu- to rozwiązanie jest bardzo wygodne, szczególnie dla młodzieży.

Laser czy atrament Współczesne piezoelektryczne drukarki atramentowe są zdecydowanie tańsze w eksploatacji od porównywalnych urządzeń laserowych. Niezależne badania niezbicie pokazują też, że atramentowe drukarki firmy Epson potrafią w tej samej cenie wydrukować nawet 2 razy więcej stron w porównaniu do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych i aż 4,5 raza więcej stron w porównaniu do kolorowych drukarek laserowych i kopiarek. W przeciwieństwie do innych drukarek, EcoTank posiada duże pojemniki, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem, co znacząco pozwala obniżyć koszty. Komplet tuszów dostarczanych wraz z drukarka wystarczy nawet na trzy lata, a zanim nastąpi konieczność uzupełnienia pojemników użytkownik wydrukuje tysiące stron. Niewymagająca użycia ciepła głowica drukująca PrecisionCore słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji. Dzięki tej technologii bardzo znacząco można obniżyć też zużycie prądu, a co za tym idzie rachunki, ale też wpływ na środowisko.