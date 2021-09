Kurtki przejściowe damskie - przegląd modeli 2021

W modowych trendach jesiennych na sezon 2021 można zauważyć, że kurtki damskie to nie tylko praktyczny dodatek do stylizacji, ale stanowią jej główny element, którego zadaniem jest przyciąganie wzroku. Jak wybrać ten idealny model? Oto najmodniejsze kurtki jesienne damskie!

Kurtki jesienne damskie – fokus na kolor

W trendach na jesienne kurtki damskie panuje zdecydowanie fokus na kolor. Postaw więc na coś z propozycji sklepu Ozonee w niebanalnym kolorze, co ożywi Twoją stylizację. Kurtki jesienne damskie powinny mieć energetyczne, żywe kolory. Wśród kolorystycznych inspiracji na jesień zdecydowanie wysoko plasują się czerwienie, róże, zielenie i granaty. Kolory te możesz nosić od stóp do głów, albo zdecydować się tylko na jeden mocny element, jakim jest kurtka jesienna.

Kurtki przejściowe damskie khaki

Khaki z powrotem podbija trendy modowe, ponownie wracając do łask. Kurtki przejściowe damskie w kolorze khaki to coś dla tych, którzy lubią bardziej stonowane barwy. Kojarzą się z militarnym stylem i dodają pazura stylizacjom. Przejściowa damska kurtka khaki idealnie dopełni Twój minimalistyczny look! W Ozonee możesz skompletować całą stylizację w jesiennych trendach, bazując na kurtce w kolorze khaki. Kurtka parka to niewątpliwie obowiązkowy element garderoby podczas każdej jesieni. Zapewnia idealne ciepło i wygląda niesamowicie stylowo. Najlepiej połączyć ją ze spodniami jeansowymi, a podczas chłodnych jesiennych dni możesz dodać do zestawu czapkę która zapewni ciepło i pomoże się trochę zakryć, szczególnie gdy masz bad hair day!

Kurtki damskie softshell

Na pewno znasz to powiedzenie – nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. I tak właśnie jest, gdy brakuje Ci w szafie kurtki damskiej softshell. To odzież wierzchnia do zadań specjalnych! Została stworzona z dwóch warstw – ocieplanej oraz wiatroszczelnej i doskonale sprawdza się jako odzież outdoorowa. Chciałabyś ochronić się przed wiatrem i ulewą, a jednocześnie wyglądać stylowo? Sprawdź kurtki przejściowe damskie z kategorii softshell!

Jogging z przyjaciółką w plenerze jest super, ale dobrze wyglądać wówczas stylowo. Dzięki kurtce z softshell nie będziesz się nadmiernie pocić. Tak samo, gdy wybierasz się na rower lub spacer. Zazwyczaj takie kurtki były projektowane po to, aby spełnić swoją praktyczną funkcję, ale styliści dodali im nieco pazura, by wyglądały oryginalnie. Aby skompletować cały, niebanalny look, do kurtki softshell dobierz legginsy w kolorze, którego jeszcze nie nosiłaś. W tym sezonie dominują czerwienie i odcienie niebieskiego. Do całości kompletu brakuje już tylko modnej, ciepłej bluzy!

Kurtki jesienne damskie – podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasze zestawienie trendów choć trochę pomogło Ci rozwiązać problem wyboru odpowiedniej kurtki na jesień. Jak widzisz, tej jesieni modnych będzie wiele modeli, więc z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Materiał przygotowany przez ozonee.pl