Dlaczego warto zacząć biegać?

Bieganie to sport, którą można zacząć uprawiać o dowolnej porze roku, chociaż najlepiej jest zacząć wiosną.

Ogromną zaletą tej aktywności jest to, że nie trzeba ani specjalnego sprzętu, ani specjalnie dużo miejsca. Wystarczy park lub pobliski las, aby zacząć biegać. Pora poznać konkretne korzyści związane z uprawianiem tego sportu.

Spalanie kalorii

Wiele osób traktuje bieganie jako sposób na szybkie spalanie kalorii. Przyjmuje się, że na jeden przebiegnięty kilometr można spalić od 60 do 80 kcal. Oczywiście w przypadku jeśli nasze tempo jest dużo wyższe i biegamy po trudnym terenie to ilość spalonych kalorii proporcjonalnie wzrośnie. Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać do tego, że spalone kalorie to przede wszystkim szczuplejsza sylwetka i lepsze samopoczucie.

Odporność na stres

W wielu publikacjach naukowych można przeczytać o tym w jaki sposób bieganie pomaga radzić sobie ze stresem oraz zmniejsza objawy związane z depresją. Wiele osób, które mieszkają w dużych miastach i nie mają dość przestrzeni do biegania dokonuje zakupu bieżni. Nawet krótkie, pięciominutowe używanie bieżni pozwoli poprawić nastrój, uspokoić skołatane nerwy, a nawet nastawić nas pozytywnie do świata. Skupiając się na tej czynności można praktycznie zapomnieć o wszelkich problemach życia codziennego.

Zwiększenie pewności siebie

Regularne bieganie ma bardzo istotną zaletę – osoby nieśmiałe mogą poczuć się lepiej ze swoim ciałem i zyskać na pewności siebie. Początkowe wyniki mogą nie napawać optymizmem, ale z każdym przebiegniętym kilometrem zyskujemy coraz większą wprawę i po pewnym czasie nic nie jest dla nas zaskoczeniem. Stajemy się jednością z własnym ciałem i wiemy doskonale na co nas stać. Z czasem można podejmować większe wyzwania, a nawet brać regularny udział w turniejach dla biegaczy.

Jak więc zacząć biegać?

Zaczynając przygodę z tego typu sportem nie sposób nie wspomnieć o tym, że należy zadbać o właściwy ubiór. Powinien to być strój przewiewny, oddychający. Nagromadzony pot powinien być odprowadzany na zewnątrz. Specjalne koszulki i spodnie dla biegaczy są wykonane z materiałów, które sprawdzą się zwłaszcza w upalne dni.

Materiał przygotowany przez gazetka-24.pl