Dlaczego warto wybrać grill elektryczny do przygotowywania potraw?

Grillowanie to jedna z naszych ulubionych rozrywek w wolnym czasie. Spotkania ze znajomymi w plenerze, nie mogą obejść się bez aromatycznych potraw przygotowanych na rozgrzanym ruszcie.

Barbecue i przyjęcia ogrodowe na stałe weszły do harmonogramu letnich imprez. Co jednak robić po sezonie lub gdy pogada nie rozpieszcza? To proste! Przenieść imprezę na taras i wyciągnąć z kuchennej szafki grill elektryczny! Niezależność od warunków pogodowych to niewątpliwa zaleta tego urządzenia a do tego nie jedyna.

Zalety grillowania

Oprócz niesamowitego, charakterystycznego i pełnego aromatu smaku grillowane potrawy mają także inne zalety. Wśród nich należy wymienić ograniczenie tłuszczu, przy zachowaniu maksimum smaku. Podczas klasycznej obróbki mięs mamy do wyboru dwie drogi - użycie tłuszczu, który jest nośnikiem smaku i zapachu lub ograniczanie rozkoszy podniebienia na rzecz zdrowego serwowania posiłku. Podczas grillowania ta kwestia wygląda zupełnie inaczej. Nadmiar tłuszczu po prostu wytapia się w trakcie procesu, nie wpływając na doznania smakowe. Grillowanie to zatem fantastyczny sposób na wzbogacenie i urozmaicenie naszego menu nawet podczas różnego rodzaju diet, kiedy dbamy o niską kaloryczność spożywanych posiłków.

Zalety posiadania grilla elektrycznego

Posiadanie grilla elektrycznego uniezależnia nas od pogody i warunków panujących na zewnątrz – to już wiemy. Jakie jeszcze korzyści płyną dla nas z kupna takiego urządzenia? Dobry grill elektryczny zaoszczędzi dla nas mnóstwo czasu! Nie wierzysz? Porównajmy go zatem z klasycznym grillem.

Rozpoczniemy od procesu rozpalania, który zaczniemy już w sklepie! Tam przecież należy wybrać się po węgiel, brykiet i rozpałkę. Kiedy już przejedziemy przez zakupowe szaleństwo i przydźwigamy wszystkie potrzebne elementy na miejsce, przejdziemy do dość nerwowego procesu rozpalania. Uda się czy nie uda? Tutaj warto zatrzymać się na chwilkę na temacie wspominanych już wcześniej podpałek. Czy w płynie czy w kostce nie są to preparaty ani naturalne, ani zdrowe. Choć ich zwolennicy zwykli mówić, że zawarte w nich szkodliwe substancje wypalają się po kilku minutach, trochę strach ryzykować.

Wróćmy do omawianego przez nas, żmudnego procesu rozpalania tradycyjnego grilla. Czasami trwa to nawet kilkadziesiąt minut. Podczas dmuchania na rozżarzone węgielki, po drodze możemy odhaczyć jeszcze kilka dodatkowych małych dziurek wypalonych na bluzie czy swetrze przez iskry, które hulają wokół naszego paleniska. W końcu udaje się! Tacki z przygotowanymi produktami trafiają na grill. Kilka minut i jedzenie jest gotowe. To jednak nie koniec zabawy przy klasycznym grillu. Teraz albo zagaszamy palenisko wodą, albo czekamy na całkowite wypalenie. Dopiero wtedy możemy zabrać się za czyszczenie urządzenia. W tumanach pyłu i kurzu spędzimy na tej czynności jakieś 20-40 minut w zależności od jego wielkości. Proces długi i niełatwy.

W tym czasie moglibyśmy zorganizować dwie różne imprezy z użyciem grilla elektrycznego wliczając w to również prace porządkowe. Utrzymanie w czystości grilla elektrycznego jest banalnie proste. Do mycia pozostają dwie płyty grillujące i tacka na ściekający tłuszcz. Brzmi zupełnie jak 1,2, 3… i gotowe, prawda?

Zastanawiasz się jaki grill elektryczny wybrać? Przeczytaj koniecznie – „Grill elektryczny – sposób na grilla gdy pada deszcz.”

Materiał przygotowany przez Eldom.eu