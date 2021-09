Chcesz zmieniać świat, zacznij od swojego zdrowia z materacami Hilding Anders

Ludzie mają różne marzenia i plany. Często chcą oni zmieniać świat na lepsze. Aby jednak skutecznie działać w tym kierunku, trzeba najpierw zacząć o siebie dbać.

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż zakup materaca do łóżka. Zwłaszcza że często idą one w zestawie. Dopiero pierwsze noce pokazują, że materac wcale nie jest wygodny. Dobry materac to nie tylko produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów. Powinien być on także dopasowany do wieku i budowy ciała użytkownika oraz jego ulubionego sposobu snu. Dlatego zakup materaca powinien być dobrze przemyślany. Warto sięgnąć po produkt zaufanego producenta, a jest nim szwedzka firma Hilding Anders! Działa ona na rynku już od ponad 70 lat, ciesząc się renomą i zaufaniem klientów z różnych krajów. Niestety, w Polsce materace tej marki zaczęły dopiero być dostępne w sprzedaży od 2003 roku. Są więc osoby, dla których producent Hilding Anders nie jest po prostu znany. Wystarczy jednak zapoznać się z jego ofertą, aby zrozumieć, jak bardzo innowacyjne materace firma wprowadza na rynek. Co ważne, cały czas są one przez producenta udoskonalane, zachwycając wysoką estetyką, funkcjonalnością i komfortem. Nic dziwnego, że zaczynają cieszyć się one w Polsce rosnącą popularnością.

Inwestycja w swoje zdrowie sprawia, że czujemy się pełni energii i pomysłów. A filarem zdrowia jest sen. Należy spać 7-8 godzin dziennie, co pomoże organizmowi odpowiednio się zregenerować. Oprócz długości snu, ważne jest także to, jak śpimy. Komfort snu ponosi dobrej jakości materac.

Dlaczego warto postawić właśnie na materac marki Hilding Anders? Argumentów za jest naprawdę wiele! Przede wszystkim są to produkty klasy premium, które zachwycają swoją jakością. Każdy model materaca dostępny jest w ramach trzech różnych kolekcji: Family, Original oraz Select. Do wyboru są zarówno materace piankowe, jak i sprężynowe, klient może także zdecydować, czy materac powinien być miękki czy twardy. W asortymencie dostępne są też materace młodzieżowe i dziecięce. Warto zwrócić uwagę na to, że nowa linia produkcyjna zawiera zaawansowane wkłady piankowe, a materace zapewniają cyrkulację powietrza i odpływ wilgoci. Dużą popularnością cieszy się materac 160x200 , ale w ofercie dostępne są także inne jego rozmiary. Również pokrowce Hilding Anders to atrakcyjna propozycja. Przykładowo, pokrowce Diamond i Fresh zapewniają wysoką przepuszczalność powietrza, Midicott i Medicott Velur mają właściwości antyalergiczne, pokrowiec Merced gwarantuje efekt masażu, zaś pokrowiec Motive jest niezwykle przyjemny i delikatny w dotyku.

Jak wybrać odpowiedni dla siebie materac?

Szeroki asortyment sprawia, że łatwo dopasować jest materac do swoich potrzeb. Jakimi jednak kryteriami się kierować? Bardzo dobrym pomysłem jest indywidualne przetestowanie materaca w salonie. Chodzi o to, aby wygodnie się na nim położyć, najlepiej w ulubionej pozycji do zasypiania. Poeksperymentowanie z paroma materacami pozwala na wybór tego idealnego. Bardzo ważne jest, aby skupić się na swoich odczuciach i potrzebach, a nie słuchać porad innych. Materac, który dla jednej osoby jest świetny, dla drugiego człowieka nie będzie już takim fenomenem. Wybierając materac zawsze, należy kierować się indywidualnymi potrzebami, a także parametrami jak waga, wiek czy wzrost. Można także poprosić o pomoc osobę pracującą w sklepie, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Na stronie materacesosnowiec.eu znaleźć można listę autoryzowanych partnerów firmy Hilding Anders. Jest to w praktyce wykaz sklepów w okolicach Sosnowca, gdzie zakupić i przetestować można oryginalne materace tej marki. To idealna propozycja dla osób, które chcą zakupić sprawdzony produkt. Po przetestowaniu materaca można go kupić od razu w sklepie bądź zamówić później drogą online. Najważniejsze, że klient dokładnie wie, jaki model mu odpowiada.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo materac wpływa na jakość ich snu. Do czasu. Wystarczy, że człowiek zacznie korzystać z odpowiednio dobranego materaca Hilding Anders, aby poczuć różnicę. Z pewnością zacznie się zastanawiać, czemu wcześniej nie zakupił tego produktu. Tak naprawdę dobrej jakości materac to jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy podarować samemu sobie. Pozwoli on na zdrowy i głęboki sen. Dzięki temu po przebudzeniu można poczuć przypływ energii i sił do działania. To z kolei bardzo dobry znak ma drodze do realizacji swoich planów czy zmieniania świata na lepsze!

Materiał przygotowany przez Sleepinghouse.pl