Jak spać, żeby się dobrze wyspać?

Zdrowy sen to gwarancja aktywnie spędzonego dnia w dobrym nastroju i z przyjaznym nastawieniem do otoczenia. Jednak nie zawsze jest nam dany taki właśnie spokojny nocny wypoczynek.

Inne konsekwencje, jakie możemy odczuć mogą też dotyczyć pogorszenia naszej ogólnej kondycji i sprawności. Ponadto długotrwałe niewyspanie grozi spadkiem nastroju, a nawet wystąpieniem depresji. Kiedy gorzej śpimy w ciągu dnia o wiele łatwiej odczuwamy zmęczenie. Aby się pobudzić i dodać sobie sił i energii sięgamy po dodatkowe dawki kawy i napojów energetyzujących – co w efekcie osłabia nasze serce i wpływa negatywnie na układ nerwowy. Ponadto niewyspany, zmęczony organizm domaga się częstszych dawek jedzenia, a także porcji cukru, który traktuje, jako źródło energii. W konsekwencji może to doprowadzić do kłopotów z utrzymaniem wagi.

Od czego to zależy i jak poprawić jakość snu , aby móc wypocząć nocą i obudzić się w pełni sił oraz chęci do działania?

Jakie elementy decydują o jakości snu?

O jakości naszego snu decyduje szereg różnego rodzaju czynników. Najważniejsze z nich to:

styl życia – spokojny, w ciągłym biegu czy pełen stresu;

dieta – spożywanie sporej ilości cukru i nie stronienie od alkoholu i innych używek;

aktywność fizyczna – jest ona niezwykle ważna, ponieważ dzięki ruchowi nasz organizm łatwiej się relaksuje, a to sprzyja spokojnemu snu;

miejsce i warunki w jakich będziemy spać;

przestrzeganie podstawowych zasad higieny snu.

Jak poprawić jakość snu?

Nie istnieje jeden konkretny przepis, który po zastosowaniu poprawi komfort i jakość naszego snu. Wiele w tej kwestii zależy od naszego trybu życia, ale również tego, czy i jakie zmiany możemy wprowadzić. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad od których warto zacząć.

Zadbajmy o nowe rytuały.

Jakość naszego snu zależy w dużym stopniu od rutyny, którą sobie narzucimy. Dotyczy ona między innymi godzin kładzenia się spać i wstawania oraz czynności, jakie pomogą nam zasnąć. Dzięki nim organizm automatycznie będzie przestawiał się w tryb odpoczynku, co ułatwi zasypianie.

Zmieńmy swoje nawyki żywieniowe.

Aby dobrze spać warto zmienić pewne nawyki żywieniowe. Na przykład jeśli lubimy pić kawę, powinniśmy zmniejszyć jej ilość i zadbać o to, by ostatnią filiżankę spożyć nie później niż 2 godziny przed pójściem spać. To samo dotyczy słodyczy, które przez długi czas nie pozwolą organizmowi wyciszyć się i przestawić w stan uśpienia. Warto też pamiętać, aby kolacja była lekka, jak najmniej doprawiona oraz spożyta najpóźniej 3-4 godziny przed snem. Położenie się do łóżka po obfitym posiłku i z uczuciem pełnego czy ciężkiego żołądka z pewnością nie wpłynie pozytywnie na nasz sen.

Zadbajmy o chwilę relaksu przed pójściem spać.

Jakość snu możemy też poprawić serwując sobie przed snem chwilę relaksu i odprężenia. Dzięki będzie nam się spokojniej i dłużej spało. Wyciszone: organizm i emocje ułatwią nam natomiast szybsze zaśnięcie. Zrelaksowani przed snem „fundujemy” sobie również pełen dobrej energii poranek.

Wymieniamy wyposażenie sypialni.

Aby lepiej sypiać powinniśmy też przyjrzeć się dokładniej wyposażeniu naszej sypialni. W razie potrzeby powinniśmy je wymienić, odwiedzając jakiś dobrze wyposażony sklep z łóżkami oraz akcesoriami sypialnianymi. W pierwszej kolejności powinniśmy kupić nowy materac, taki, który podniesie komfort naszego nocnego wypoczynku i zadba o nasze zdrowie oraz samopoczucie. Tego typu materace znajdziemy między innymi w firmowym sklepie SENPO. Jest to polski, uznany na rynku producent materacy i łóżek wysokiej jakości. Dodajmy, że w momencie braku pewności co do słuszności wyboru materaca sklep służy fachowym doradztwem. Warto też wymienić pościel – również na taką o właściwościach prozdrowotnych jak na przykład poduszki ergonomiczne czy kołdry hipoalergiczne. Są one dostępne także w sklepie SENPO.

Słowem podsumowania – jeśli chcemy się naprawdę wysypiać dobrze co noc, powinniśmy przede wszystkim zadbać o swoją wygodę w czasie nocnego wypoczynku. Musimy też baczniej przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom, bo być może to właśnie w nich tkwi przyczyna gorszej jakości naszego snu.

Materiał przygotowany przez senpo.pl