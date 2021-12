Polowanie na widza

Media ery cyfrowej coraz zacieklej rywalizują o naszą uwagę i nasz czas. W tej walce o uzyskaniu przewagi decyduje dziś wyrafinowana technologia – sugestywny i angażujący obraz i dźwięk, wycyzelowany do perfekcji przez sztuczną inteligencję.

Jeżeli jeszcze na początku tego stulecia można było powiedzieć, że kluczowa w walce o telewidza jest jakość oferty, to dziś prawdziwa rywalizacja toczy się na innych frontach. Ciekawe programy to za mało – bo atrakcyjne dla masowego odbiorcy treści audiowizualne są dziś wszechobecne, nie tylko w telewizji. W dobie internetu, z jego niezmierzonym oceanem kuszących atrakcji, coraz większego znaczenia nabiera forma, w jakiej te treści są prezentowane. Decydująca w rywalizacji mediów o nasz czas i zaangażowanie okazuje się technologia.

W książce „Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg” ten błyskotliwy absolwent Harvardu analizuje rozpraszający efekt pojawienia się nowych mediów i jego skutki. Hej, bądźmy szczerzy, wszyscy to znamy – siedzimy przed telewizorem, próbując obejrzeć jakiś film czy mecz, ale co chwila zerkamy na ekran smartfona. Jednym okiem śledząc drybling Lewandowskiego lub pościg detektywa za mordercą na dużym ekranie, drugim okiem rzucamy na ekran mniejszy, by sprawdzić, co się dzieje na Facebooku, kto i co „zaćwierkał” na Twitterze. Gdy telewizor wyświetla serial Netflixa, my – starając się śledzić akcję - odpowiadamy na maile, klepiąc w klawisze trzymanego na kolanach notebooka. I w tym samym czasie czujnie nasłuchujemy kolejnych piknięć telefonu, niestrudzenie zaczepiającego nas anonsami w mediach społecznościowych.

Jak dowodzi Nicholas Carr, próba nadążenia za bodźcami informacyjnymi, którymi bombardują nas nieustannie nowe media ery cyfrowej, doprowadziła do tego, że nasze mózgi wyspecjalizowały się w wielozadaniowości, ale kosztem zdolności do utrzymywania dłużej uwagi na czymkolwiek, co wymaga stałej koncentracji. To oznacza, że media cyfrowe muszą starać się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej tę naszą chwiejną uwagę utrzymać. Innymi słowy, zarówno obraz jak i dźwięk muszą być skuteczniejsze w działaniu i robić tak duże wrażenie swoją jakością, że zignorujemy inne konkurujące o naszą uwagę media.

Telewizory proszą o uwagę

W przypadku telewizorów początkowo walka o uwagę widza była walką o rozmiar. To logiczne, bo im większy ekran, tym łatwiej o osiągnięcie stanu wchłonięcia (immersji), czyli głębokiej koncentracji na przekazie audiowizualnym. Jak wszyscy wiemy, łatwiej nam o poczucie, że współuczestniczymy w filmie lub programie telewizyjnym, gdy siedzimy przed dużym ekranem. Kiedyś było to możliwe tylko w kinie. Dziś, gdy coraz częściej wybieramy modele 65-calowe i większe, „magia kina” może się objawić także w domu, przed telewizorem.