Narciarskie święta

Święta połączone z nartami, spędzone w ustronnej górskiej osadzie na krańcu doliny bądź na wysokości, skąd gwiazdy robią wrażenie, jakby były na wyciagnięcie ręki – to właśnie gwarantują Alpy.

Dla narciarza zima w grudniu jest czasem wymarzonym. Owszem, bywa mroźno, ale przecież właśnie dzięki temu śnieg ma doskonałą jakość. Jest sypki i nośny, nie czekają więc nas – co często zdarza się zwłaszcza późną wiosną – męczarnie w mokrej brei. Rzadziej niż wiosną grozi nam też wtedy ciepły fen (to w Alpach, bo w Tatrach wieje halny J). A jeśli nawet akurat zadmie, to można być pewnym, że rychło będziemy świadkami pokaźnych opadów. Co też ma zalety: cóż bowiem piękniejszego od widoku pokrytych świeżą warstwą śniegu stoków i lasów, o samych zjazdach w puchu nie wspominając. Swoje robi nawet to, że noc zapada wcześnie – na nartach jeździ się wprawdzie krócej, lecz i jest więcej czasu do zrelaksowania się wieczorem.

Jeśli na dodatek grudniowa wyprawa przypadnie na okres świąt (a potem i Nowego Roku), to dochodzi do tego ich samych niepowtarzalna atmosfera w górach.

Jeśli chce się spędzić święta na nartach w Alpach, lecz w nastroju najbliższym polskiemu, to najlepiej pojechać do którejś z zacisznych dolin Włoch, Tyrolu bądź Ziemi Salzburskiej. Gospodarze tamtejszych hoteli czy apartamentów potrafią zapewnić gościom rodzinny, domowy wręcz, klimat. Symbolem niech będzie już to, że najsłynniejsza kolęda świata – Stille Nacht (Cicha noc) powstała w 1818 w wiosce Oberndorf bei Salzburg, zaś rodzime Wśród nocnej ciszy – ledwie 35 lat później, a Bóg się rodzi nawet już w 1792 roku.