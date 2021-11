Włoska wizja luksusu – marmur, mosiądz i ogień na 51. piętrze ZŁOTEJ 44

Wyobrażenie luksusowej nieruchomości opiera się na jej wnętrzu, gdzie już na pierwszy rzut oka można dojrzeć najwyższej jakości materiały, takie jak drewno, kamień, metal, marmury czy szczotkowany mosiądz.

Projekt około dwustumetrowego apartamentu na 51. piętrze w Złotej 44 zachwyca zwłaszcza w detalach. W 60 mkw sypialni master suite centralnym punktem jest łóżko Rugiano Gemma, którego szczyt składa się z dwóch ścianek działowych pokrytych marmurem Marquina. Nowoczesne lustro Giorgetti Rift w swoim odbiciu ukazuje panoramę miasta za sprawą okien usytuowanych naprzeciwko. Wysokie piętro oferuje widok po sam horyzont. Drewniane meble dodają wnętrzu ciepła. Zawierają minibar, małą przestrzeń do przechowywania wina i ekspres do kawy. Szafka barowa, której spód jest podświetlany, jest ukryta za przesuwnymi drzwiami lustrzanymi. Przy wyłączonym podświetleniu stają się one lustrem z odcieniem brązu. Szklane drzwi prowadzą do głównej łazienki i garderoby. Pomiędzy pomieszczeniami znajduje się jacuzzi Sharp Extra usytuowane w niszy za łóżkiem. Jednym przyciskiem można tu rozsunąć zasłony i podziwiać panoramę miasta. Chwilę relaksu ułatwi zainstalowany telewizor. Pomieszczenie wykończono marmurem Calacatta.