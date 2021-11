Jesienny strój na oficjalne spotkania

Na spotkaniach biznesowych czy w pracy obowiązuje strój formalny, a więc zarazem elegancki. Nie tylko wygląda on bardzo profesjonalnie, ale również dodaje pewności siebie i pozwala okazać szacunek innym osobom.

Jakie elementy garderoby wybierać, aby stworzyć jesienne stylizacje na oficjalne spotkania?

Elegancka sukienka czy spódnica?

Klasycznym wyborem kobiet, które przygotowują się do oficjalnego spotkania, jest biała koszula i elegancka spódnica o ołówkowym kroju. Najczęściej decydujemy się na spódnicę w kolorze czarnym, choć bardzo modny jest również granat oraz ciemniejsze odcienie szarości. Z drugiej strony doskonałym wyborem mogą być również sukienki jesienne, które wykonane są z nieco grubszych materiałów. Ważne, aby sukienka była w stonowanym kolorze, najlepiej bez żadnych, dodatkowych elementów ozdobnych, takich jak cekiny czy wzory. Na spotkania biznesowe najlepiej sprawdzają się klasyczne małe czarne, zaś na oficjalne spotkania rodzinne możemy pozwolić sobie na nieco większy luz, wybierając na przykład lżejszą, lecz zarazem elegancką sukienkę wykonaną na przykład z wiskozy. Pamiętajmy, że zarówno spódnica, jak i sukienka, muszą mieć odpowiednią długość - powinny sięgać przynajmniej przed kolano.

Jakie spodnie wybrać na jesienne spotkanie?

Kobiety z powodzeniem mogą założyć na jesienne, oficjalne spotkanie spodnie - nie muszą ograniczać się jedynie do sukienek czy spódnic. Niemniej jednak wybór powinien paść na eleganckie modele, najlepiej w kant. Jesienią i zimą wybieramy spodnie w ciemnych kolorach, starajmy się natomiast unikać beżu lub bieli, gdyż są barwy zarezerwowane na wiosnę oraz lato. Na oficjalne spotkania nie zakładamy dżinsów, nawet tych w kolorze czarnym. Choć obecnie producenci wypuszczają na rynek dżinsy, które mają przypominać z wyglądu eleganckie modele spodni, to jednak jest to materiał zarezerwowany dla codziennych stylizacji, a nie na oficjalne spotkania.

Rajstopy - cienkie czy grubsze?

Na oficjalne spotkanie wręcz nie wypada przyjść z gołymi nogami, nawet latem. Jesienią rajstopy są obowiązkowym elementem stylizacji, w szczególności gdy mamy na sobie spódnicę bądź sukienkę. Wydawałoby się, że w wyborze rajstop nie ma nic trudnego, tymczasem to właśnie ta część garderoby spędza wielu kobietom sen z powiek. Problem pojawia się przede wszystkim w kontekście grubości rajstop - o ile bowiem wczesną jesienią założenie cienkich nie jest kłopotliwe, o tyle w chłodniejsze dni wolałybyśmy mieć na sobie grubsze modele, które zapewnią ochronę przed zimnem. Warto jednak mieć na uwadze, że zgodnie z przyjętym dress code na oficjalne spotkania zakładamy rajstopy maksymalnie 40 DEN, i to wtedy, gdy na dworze jest naprawdę chłodno. W pozostałe dni lepiej wybrać cieńsze rajstopy jednocześnie zakładając dłuższe obuwie i dłuższy płaszcz. Najlepszym wyborem będą rajstopy w kolorze cielistym, które imitują naturalny odcień skóry.

Odzież wierzchnia na jesień

Wczesną jesienią na oficjalne spotkanie wystarczy założyć elegancki żakiet, jednak nieco więcej problemu sprawia dobór odzieży wierzchniej w chłodniejsze dni. Na ważne spotkania, bez względu na to, jak chłodno jest na zewnątrz, nie zakładamy:

luźnych swetrów,

poncho,

szerokich szali.

Najlepszym wyborem będzie klasyczna, prosta marynarka, która pasuje do każdej stylizacji. Jeśli chcemy założyć sweter, to powinien być on dopasowany, bez zbędnych dodatków, a co najważniejsze, w stonowanych, ciemnych kolorach. Powinniśmy także zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego płaszczu. Późną jesienią najlepiej sprawdzają się długie modele, które pozwolą zachować przy ciele jak najwięcej ciepła. Niemniej jednak nie mogą mieć one kroju oversize, bowiem ten pasuje jedynie do sportowych, codziennych stylizacji.

Szpilki czy kozaki?

Na jesienne spotkania możemy założyć na przykład:

szpilki,

botki na obcasie,

kozaki,

muszkieterki.

W przypadku, gdy spotkanie odbywa się w miejscu pracy, zwykle nie ma większego problemu z doborem obuwia, bowiem już w formie możemy założyć eleganckie szpilki. Jeśli jednak spotkanie będzie miało miejsce w innym miejscu, wybierzmy ciepłe, jesienne obuwie, w których łatwo będzie nam na nie dotrzeć. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy decydujemy się założyć spódnicę i cienkie rajstopy. W roli jesiennego obuwia na oficjalne spotkania doskonale sprawdzają się botki lub obuwie zimowe, które posłuży nam zwłaszcza w chłodniejsze dni. Co ważne, jeśli tylko to możliwe, wybierajmy buty na obcasie. Podwyższenie nie tylko sprawi, że będziemy wyglądać elegancko, ale również doda pewności siebie.

