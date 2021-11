Kwas hialuronowy a azelainowy – znaj różnicę!

Kwasy już od kilku lat dosłownie podbijają rynek kosmetyków do domowej pielęgnacji. I nie ma w tym nic dziwnego – odpowiednio dobrane i stosowane, zapewniają rewelacyjne efekty. Jednymi z najczęściej stosowanych jest kwas hialuronowy oraz azelainowy. Sprawdź, czym różnią się te produkty i wybierz odpowiedni dla siebie.

Chcesz mieć piękną, świetlistą i jednolitą cerę, bez konieczności wykonywania żadnych zabiegów? Polub się więc z kwasami! Od kilku lat są prawdziwym hitem pielęgnacji domowej. Jeszcze do niedawna większość z nich można było kupić jedynie w hurtowniach kosmetycznych. Wykorzystywane są one w medycynie estetycznej. Dziś natomiast większość z nich dostępna jest w drogeriach, dzięki czemu każdy może wprowadzić do codziennej pielęgnacji produkt, którego działanie widać gołym okiem. Każdy z kwasów ma zupełnie inne właściwości i dedykowany jest innym rodzajom cer. Dziś weźmiemy pod lupę kwas azelainowy oraz znany Ci z pewnością kwas hialuronowy. Czy ich działanie jest podobne? Czym się różnią?

Kwas hialuronowy i azelainowy – co to jest?

Szukanie różnic pomiędzy kwasem hialuronowym a azelainowym warto rozpocząć od zapoznania się z krótką charakterystyką obu tych składników. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie Ci dokonać takiego porównania. A więc kwas hialuronowy jest organicznym związkiem chemicznym, który naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Największa ilość kwasu hialuronowego znajduje się przede wszystkim w mazi stawowej, ciele szklistym oka oraz w skórze. Wraz z wiekiem tempo produkcji tego kwasu spada, a włókna kolagenowe nie są już tak silnie związane. Między innymi z tego właśnie powodu pojawiają się objawy starzenia się skóry.

Kwas azelainowy należy do grupy kwasów dikarboksylowych. Także wytwarzany jest w sposób naturalny – z tą różnicą, że produkuje go nie ludzki organizm, a drożdże. Mówiąc dokładniej, są to drożdże Malassezia furfur, które są częścią flory skórnej. W takim razie masz już pierwszą różnicę!

Jakie są właściwości kwasu hialuronowego i azelainowego?

Kolejną różnicą pomiędzy kwasem hialuronowym a azelainowym są właściwości. I na tym etapie możesz już śmiało zakończyć poszukiwanie różnic pomiędzy tymi dwoma składnikami. Zaraz przekonasz się bowiem, że w tym obszarze również nie mają ze sobą nic wspólnego. Właściwie jedynymi rzeczami, które w jakikolwiek sposób je łączą, jest to, że oba są kwasami oraz oba mają spektakularne działanie. Są to jednak zupełnie inne preparaty, które pełnią zupełnie odmienne zadania.

Zastosowanie kwasu hialuronowego jest bardzo szerokie. W drogeriach możesz kupić go zarówno w postaci mocno skoncentrowanego serum, jak i jako dodatek do kremu, czy też maseczki. Składnik ten ma wiele właściwości, jednak bez wątpienia najważniejszą z nich jest zdolność wiązania wody. Kwas działa dosłownie jak gąbka, chłonąc maksymalną ilość wody. Dzięki temu stosowany w towarzystwie kosmetyków silnie nawilżających kilkukrotnie zwiększa wchłanialność cennych substancji, sprawiając, że pozostają one w skórze, co sprawia, że jest ona doskonale nawodniona. A nie od dziś wiadomo, że bez dobrego nawilżenia, nie ma elastyczności skóry.

Najważniejsze zalety kwasu azelainowego to jego właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jego wielokierunkowe działanie sprawia, że może być stosowany przy wielu dolegliwościach skórnych. Świetnie radzi sobie z eliminacją zmian trądzikowych oraz zmniejsza ryzyko powstawania blizn pozapalnych. Kwas azelainowy bardzo skutecznie redukuje wydzielanie sebum, a co za tym idzie, świecenie się skóry. Przy jego regularnym stosowaniu można zaobserwować, że skóra staje się oczyszczona, jednolita i pozbawiona zaskórników. Warto wspomnieć też, że kwas azelainowy działa podobnie jak peeling – zmiękcza i usuwa stary naskórek.

Kwas hialuronowy czy azelainowy? Co wybrać?

Zastanawiasz się, który kwas sprawdzi się lepiej w Twojej codziennej pielęgnacji? Wszystko zależy od potrzeb Twojej skóry. Wiele możliwości zastosowania kwasu hialuronowego sprawia, że kosmetyk ten doskonale sprawdzi się właściwie do każdego rodzaju cery. Sięgnij po niego, jeśli czujesz, że Twojej cerze brakuje nawilżenia lub jest pozbawiona naturalnej świetlistości. To także doskonały wybór, jeśli obserwujesz u siebie pierwsze zmarszczki. Kwas hialuronowy to bowiem produkt, który pozwala utrzymać skórę w doskonałej kondycji.

Serum z kwasem azelainowym to natomiast kosmetyk polecany głównie osobom zmagającym się z cerą problematyczną. Zmiany trądzikowe nie dają Ci spokoju? Zwracasz uwagę na pielęgnację, a twoja skóra i tak jest tłusta i nieustannie pojawiają się na niej zaskórniki? Kwas azelainowy może okazać się trafioną receptą na wszystkie te przykre dolegliwości.

Musisz wiedzieć, że stosowanie jednego produktu wcale nie wyklucza możliwości stosowania drugiego. Niektórych kwasów nie powinno się używać jednocześnie, jednak nie dotyczy to kwasu hialuronowego i azelainowego. Dobrze jednak, jeśli będziesz nakładać je w innych porach. Lekki roztwór kwasu hialuronowego nałóż pod krem na przykład na noc, a serum z kwasem azelainowym rano – lub na odwrót.

Materiał przygotowany przez Super-Pharm