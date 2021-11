Jaki narożnik do nowoczesnego salonu?

Narożnik to niezwykle funkcjonalny mebel wypoczynkowy, z tego powodu stał się on niemal symbolem modernistycznych wystrojów salonów, w których tak istotne są właściwości użytkowe.

W nowoczesnym salonie narożnik będzie prawie zawsze dobrym wyborem, ale jaki konkretnie narożnik wybrać?

Jak dobrać narożnik do nowoczesnego salonu?

Narożnik do salonu w stylu nowoczesnym powinien być dobierany bardzo podobnie jak w przypadku innych wystrojów. Jednak warto dodatkowo zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, dodatkowe wyposażenie, na przykład gniazda elektryczne, dodatkowe miejsca do przechowywania jak barek w podłokietniku w modelu Alvares czy stoliki do postawienia laptopa.

Oprócz wspomnianych elementów narożnik dobieramy zwyczajnie. Musimy zmierzyć pomieszczenie, zwrócić uwagę na rozkład innych mebli, drzwi i okien, by dobrać do nich kształt i rozmiar mebla. W dużych nowoczesnych salonach dobrze sprawdzi się narożnik w kształcie litery U postawiony w centralnej części pomieszczenia. Będzie on bardzo pojemny, a zarazem stylowy. Narożnik o kształcie podkowy będzie tworzył lożę w której będziemy mogli spotkać się ze znajomymi i komfortowo spędzić czas.

W nowoczesnym salonie o mniejszej powierzchni lepiej wybrać narożnik w kształcie litery L. Zajmując róg pomieszczenia nie zabierze z niego wiele przestrzeni, jednocześnie będąc bardziej pojemnym i funkcjonalnym od kanapy czy sofy.

Nowoczesne narożniki - co je wyróżnia?

Narożnik to dość współczesny rodzaj mebla, dlatego większość z nich wygląda dość nowocześnie. Jednak nie każdy, by wybrać idealny narożnik do nowoczesnego salonu warto zwrócić uwagę na ich estetykę i stylistykę.

W zależności od tego co preferujemy możemy wybrać narożnik w stylu futurystycznym lub minimalistycznym. Minimalistyczne narożniki lepiej sprawdzą się we wnętrzach o funkcjonalnym, modernistycznym charakterze, gdzie każdy mebel ma przede wszystkim wyróżniać się cechami użytkowymi. W takim wypadku narożnik powinien mieć jak najprostszą formę, zbyt rozbudowane zagłówki i stylizowane elementy mogą nie pasować do całości. Dobrze też wybrać wówczas narożnik z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, ponieważ będzie on wówczas bardziej użyteczny. Nowoczesne narożniki w stylu minimalistycznym, to na przykład modele Rodrigo i Flavio.

W przypadku bardziej futurystycznych wnętrz w stylu nowoczesnym, zwykle stawia się na przestrzenne stylizowane formy, bogate zdobnictwo w kolorach stali i srebra. Należy więc wybrać nowoczesny narożnik, który będzie pasować do tego typu wnętrza. Meble wypoczynkowe do futurystycznego wnętrza są przeciwieństwem tych minimalistycznych. Dobrze będą wyglądać regulowane zagłówki, stylizowane przeszycia na oparciach czy ciekawe kształty nóżek mebla. Dobrymi wyborami są modele Molina lub Laurence. Jeżeli nie potrzebujemy narożnika z funkcją spania, możemy wybrać też nowoczesne narożniki z elektryczną regulacją siedziska, takie jak Plaza czy Focus. Wszystkie opisywane modele można znaleźć w sklepie Meblobranie.

Kolory i materiały nowoczesnych narożników

We wnętrzu stylizowanym we współczesny sposób zwykle ważna jest nie tylko stylizacja mebli, ale też ich kolorystyka. Nowoczesne narożniki powinny być też wykonane z nowoczesnych materiałów. Jak pod tymi względami wybrać narożnik?

Narożniki nowoczesne mogą mieć obicia tapicerskie w wielu kolorach. Podobnie jak w przypadku stylizacji inne barwy będą pasować do prostych i funkcjonalnych modernistycznych wnętrz, a inne będą dobrym uzupełnieniem w futurystycznym pokoju dziennym. W pierwszym wypadku powinniśmy postawić na stonowane, uniwersalne barwy. Dobrze sprawdzą się odcienie szarości, ciemne odcienie niebieskiego czy czerń. Takich ograniczeń nie ma w przypadku futurystycznych wnętrz - możemy wybrać dowolny kolor, który będzie korespondował z resztą wystroju, znajdziemy więc narożniki w kolorze żółtym, brudnego różu, seledynowym czy koralowym. Często dobrym wyborem będzie też biały narożnik.

Materiały z jakich wykonuje się tapicerkę nowoczesnych narożników, powinny być równie współczesne jak stylistyka. Dobrym pomysłem jest zakup narożnika z poszyciem z tkanin hydrofobowych, które zapobiegają zaplamieniu i uszkodzeniu wnętrza mebla pod wpływem wody. To szczególnie ważne gdy wybieramy jasne meble, na których każda plama jest bardzo dobrze widoczna. Przykładami takich tkanin są obicia Monolith i Matt Velvet. Nowoczesny narożnik dobrze będzie wyglądać także gdy będzie wykonany on z ekoskóry w kolorze czarnym. Należy jednak pamiętać, że taka tapicerka kiepsko sprawdzi się w narożnikach z funkcją spania.

Materiał przygotowany przez Meblobranie.pl